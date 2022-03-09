Надзвичайники продовжують боротися з пожежами, які причиняють атаки ворога, розбирають завали будинків, допомагають з евакуацією людей, а також знешкоджують боєприпаси.

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Співробітники ДСНС знешкоджують бомби ворога

У Державній службі з надзвичайних ситуацій проінформували, що у Чернігові протягом 9 березня розрахунки групи піротехнічних робіт та підводного розмінування прибули на виклики за 22 заявками щодо розмінування. Вони надійшли від жителів міста.

Рятувальники оприлюднили відео, на якому видно, як вони знешкоджують авіаційну бомбу російських загарбників.

Рятувальники знешкоджують бомби росіян: дивіться відео

Боротьба з наслідками атак росіян у Миколаєві

Протягом 9 березня 2 піротехнічні групи ДСНС відпрацювали 33 адреси, за якими жителі Миколаєва надали інформацію про виявлення вибухонебезпечних предметів. Надзвичайники знайшли 3 фугасні авіабомби (ФАБ-250), касетні бойові елементи, артснаряди, мінометні міни.

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