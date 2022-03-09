Чрезвычайники продолжают бороться с пожарами, которые причиняют атаки врага, разбирают завалы домов, помогают с эвакуацией людей, а также обезвреживают боеприпасы.

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Сотрудники ГСЧС обезвреживают бомбы врага

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям проинформировали, что в Чернигове в течение 9 марта расчеты группы пиротехнических работ и подводного разминирования прибыли на вызовы по 22 заявкам на разминирование. Они поступили от жителей города.

Спасатели обнародовали видео, на котором видно, как они обезвреживают авиационную бомбу российских захватчиков.

Спасатели обезвреживают бомбы россиян: смотрите видео

Борьба с последствиями атак россиян в Николаеве

В течение 9 марта 2 пиротехнические группы ГСЧС отработали 33 адреса, по которым жители Николаева предоставили информацию об обнаружении взрывоопасных предметов. Чрезвычайники обнаружили 3 фугасные авиабомбы (ФАБ-250), кассетные боевые элементы, артснаряды, минометные мины.

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