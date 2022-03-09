Про ворожі боєприпаси ДСНС повідомляли місцеві жителі. 9 березня 2 піротехнічні групи відпрацювали 33 адреси.
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З Миколаєва вивозять ворожі боєприпаси, які не вибухнули
З житлових районів Миколаєва 9 березня вивезли 14 боєприпасів. Серед них:
- 3 фугасні авіабомби (ФАБ-250),
- касетні бойові елементи,
- артснаряди,
- мінометні міни.
Фахівці працювали у житлових секторах в Інгульському районі, Тернівці та Соляні. Кількість звернень про боєприпаси зростає щодня. Наразі їх є 402.
Якщо помітили предмет схожий на боєприпас ні в якому разі його не чіпайте, а дочекайтесь піротехніків, які кваліфікують та вилучать ВНП. Наразі загалом по 48 адресах вже проведені відповідні роботи, а на інші потрібен час,
– мовиться у повідомленні.
Надзвичайники просять миколаївців бути обережними та уважними.
Дивіться фото, як з Миколаєва вивозять ворожі боєприпаси / Фото Миколаївської міськради
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