Про ворожі боєприпаси ДСНС повідомляли місцеві жителі. 9 березня 2 піротехнічні групи відпрацювали 33 адреси.

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З Миколаєва вивозять ворожі боєприпаси, які не вибухнули

З житлових районів Миколаєва 9 березня вивезли 14 боєприпасів. Серед них:

3 фугасні авіабомби (ФАБ-250),

касетні бойові елементи,

артснаряди,

мінометні міни.

Фахівці працювали у житлових секторах в Інгульському районі, Тернівці та Соляні. Кількість звернень про боєприпаси зростає щодня. Наразі їх є 402.

Якщо помітили предмет схожий на боєприпас ні в якому разі його не чіпайте, а дочекайтесь піротехніків, які кваліфікують та вилучать ВНП. Наразі загалом по 48 адресах вже проведені відповідні роботи, а на інші потрібен час,

– мовиться у повідомленні.

Надзвичайники просять миколаївців бути обережними та уважними.

Дивіться фото, як з Миколаєва вивозять ворожі боєприпаси / Фото Миколаївської міськради

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