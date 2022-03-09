Відповідні законопроєкти були одноголосно підтримані на засіданнях Комітету з питань правоохоронної діяльності та 3 березня 2022 року Верховною Радою України були прийняті за основу та в цілому.

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Які закони підписав Зеленський

Покарання за держзраду та диверсію

Закон України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України в умовах дії режиму воєнного стану" від 03.03.2022 року № 2113-IX.

Закон передбачає, що у санкціях статей 111 (державна зрада) та 113 (диверсія) КК України встановлюється максимальне покарання в умовах воєнного стану, а саме у вигляді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі, з обов’язковою конфіскацією всього майна злочинця.

Повноваження слідчого судді для керівника прокуратури

Закон України "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо додаткового регулювання забезпечення діяльності правоохоронних органів у складних умовах воєнного стану" від 03.03.2022 року № 2111-IX.

Закон удосконалює кримінальне процесуальне законодавство, яке діє в умовах воєнного стану. Так, у разі виникнення об’єктивної неможливості судом здійснювати свої повноваження керівнику відповідної прокуратури надаються деякі повноваження слідчого судді щодо забезпечення проведення досудового розслідування, продовження строків, а також обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк до 30 діб по визначених статтях, тісно пов’язаних зі скоєнням військових злочинів.

Ці повноваження – лише на період дії воєнного стану та лише у разі об’єктивної неможливості судом здійснювати свої обов'язки.

Зброя для мирного населення

Закон України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України" від 03.03.2022 року № 2114-IX.

Законом унормовано порядок видачі та повернення вогнепальної зброї та боєприпасів цивільному населенню для захисту країни у воєнний час та передбачено, що цивільні особи не несуть відповідальності за застосування вогнепальної зброї проти осіб, які здійснюють збройну агресію проти України.

Окрім того, надано можливість громадянам України брати участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав, застосовуючи власну нагородну зброю, спортивну зброю (пістолети, револьвери, гвинтівки, гладкоствольні рушниці), мисливську нарізну, гладкоствольну чи комбіновану зброю та бойові припаси до неї.

Покарання для мародерів

Закон України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за мародерство" від 03.03.2022 року № 2117-IX

Закон посилює покарання за привласнення чужого майна на полі бою або використання трагічних обставин, бойових дій для власної наживи шляхом пограбування людей, в тому числі вбитих або поранених.

Зокрема, за вчинення крадіжки, грабежу, розбою, вимагання, або привласнення (розтрати) майна в умовах воєнного стану передбачається покарання від 5 до 15 років позбавлення волі в залежності від тяжкості скоєного злочину. Також за вчинення мародерства на полі бою особа буде покарана на строк від 5 до 10 років позбавлення волі.