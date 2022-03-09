Соответствующие законопроекты были единогласно поддержаны на заседаниях Комитета по вопросам правоохранительной деятельности и 3 марта 2022 года Верховной Радой Украины были приняты за основу и в целом.

Читайте также Metro, Nestle и Mars: черный список компаний, продолжающих работать в России

Какие законы подписал Зеленский

Наказание за госизмену и диверсию

Закон Украины "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за преступления против основ национальной безопасности Украины в условиях действия режима военного положения" от 03.03.2022 № 2113-IX.

Закон предусматривает, что в санкциях статей 111 (государственная измена) и 113 (диверсия) УК Украины устанавливается максимальное наказание в условиях военного положения, а именно в виде лишения свободы на срок пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы, с обязательной конфискацией всего имущества преступника.

Полномочия следственного судьи для руководителя прокуратуры

Закон Украины "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно дополнительного регулирования обеспечения деятельности правоохранительных органов в сложных условиях военного положения" от 03.03.2022 года № 2111-IX.

Закон совершенствует уголовное процессуальное законодательство, действующее в условиях военного положения. Так, в случае возникновения объективной невозможности судом осуществлять свои полномочия руководителю соответствующей прокуратуры предоставляются некоторые полномочия следственного судьи по обеспечению проведения досудебного расследования, продлению сроков, а также избранию меры пресечения в виде содержания под стражей сроком до 30 суток по определенным статьям, тесно связанных с совершением военных преступлений.

Эти полномочия только на период действия военного положения и только в случае объективной невозможности судом осуществлять свои полномочия.

Оружие для мирного населения

Закон Украины "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины" от 03.03.2022 № 2114-IX.

Законом нормирован порядок выдачи и возвращения огнестрельного оружия и боеприпасов гражданскому населению для защиты страны в военное время и предусмотрено, что гражданские лица не несут ответственности за применение огнестрельного оружия против лиц, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины.

Кроме того, предоставлена ​​возможность гражданам Украины участвовать в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации и/или других государств, применяя собственное наградное оружие, спортивное оружие (пистолеты, револьверы, винтовки, гладкоствольные ружья), охотничье нарезное, гладкоствольное или комбинированное припаси к ней.

Наказание для мародеров

Закон Украины "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за мародерство" от 03.03.2022 № 2117-IX

Закон ужесточает наказание за присвоение чужого имущества на поле боя или использование трагических обстоятельств, боевых действий для собственной наживы путем ограбления людей, в том числе убитых или раненых.

В частности, за совершение кражи, грабежа, разбоя, вымогательства или присвоения (растраты) имущества в условиях военного положения предусматривается наказание от 5 до 15 лет лишения свободы в зависимости от тяжести совершенного преступления. Также за совершение мародерства на поле боя лицо будет наказано на срок от 5 до 10 лет лишения свободы.