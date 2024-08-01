Росія платить шалені гроші контрактникам: звідки беруть ці фінанси

Диктатор Путін встановив одноразову виплату по 400 тисяч рублів тим, хто підпише контракт на війну проти України. Разом з виплатами окремо від регіонів суми збираються значні. Але це перегріває економіку Росії.

Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зауваживши, що виплати відрізняються залежно від регіону. У Москві, до прикладу, окупант, який підписав контракт, отримає одноразово 1,9 мільйона рублів, а на Сахаліні – близько 900 тисяч.

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Ще кілька місяців тому цифри були значно нижчими. Зараз кожен регіон підіймає виплати, щоб відзвітувати про більшу кількість добровольців.

Це свідчить про відсутність охочих підписувати контракт. Ми усі розуміємо, якби всі бігли за 400 тисяч, то суму у 2 мільйони не ставили б. Оскільки суму підіймають, то людей не вистачає. І це додаткове навантаження на бюджет. Держава та регіони шукають ці гроші і дають в економіку. Голова Центробанку Росії Набіулліна вже казала про перегрів економіки,

– сказав Ус.

В якому стані економіка Росії

Як наголосив Ус, на одноразові виплати російським контрактникам ідуть величезні суми. До прикладу, у фонді національного добробуту Росії, зараз перебуває близько 4,6 трильйона рублів. Хоча сума цілком може бути меншою, адже це російські дані.

Лише за червень Росія використала 453 мільярди рублів з цього фонду. Якщо такі суми витрачатимуть надалі, то гроші з фонду закінчаться.

Якщо по 500 мільярдів будуть використовувати на рік, то за 10 місяців там вже нічого не буде. Чи вистачить їх на 2025 рік? Є питання. Коли Росія вдарила по "Охматдиту", всі відзначали, що обстріл був дуже жорстоким. Економісти казали, що у Росії дуже великі проблеми в економіці. Якщо їм не вдасться примусити Україну до перемовин, то там може статися економічна халепа. Може бути дежавю з Першої світової. На території Німеччина особливих військових дій не було, але вона програла Першу світову. Бо економіка розвалилася,

– сказав Ус.