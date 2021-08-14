Утік від переслідувань: Україна не депортуватиме активіста з Китаю

Активіст із Китаю, казах за національністю Їлісен Айеркен залишиться в Україні щонайменше до кінця 2021 року. Саме доти триватиме процедура розгляду заяви про надання статусу біженця.

Про рішення щодо активіста з Китаю виданню повідомили в Чопському прикордонному загоні, посилаючись на рішення Ужгородського міськрайонного суду від 13 серпня.

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Україна не депортує активіста з Китаю

В Ужгороді відбулося судове засідання щодо 24-річного Їлісена Айеркена. Кілька днів тому громадянина Китаю та казаха за національністю (Єрсін Єркінули – його казахське ім'я) затримали за порушення українсько-словацького кордону.

Відповідно до рішення суду, він залишиться в пункті тимчасового тримання іноземців щонайменше до кінця цього року. Доти триватиме процедура розгляду заяви про надання статусу біженця.

Попереднє затримання

За словами речниці Чопського прикордонного загону Олени Трачук, чоловіка в листопаді 2020 року вже затримували на Львівщині співробітники Держприкордонслужби при спробі незаконно потрапити в Польщу. Тоді при собі він мав копію посвідчення особи громадянина Китаю.

Чоловіка оштрафували та за рішенням Личаківського районного суду затримали на 6 місяців до ідентифікації особи. Поки він перебував у пункті тимчасового тримання, то звернувся з заявою про надання захисту в Україні.

На початку грудня 2020 року Айеркена звільнили за рішенням апеляційного адміністративного суду.

Поки в Державній міграційній службі тривав розгляд його звернення, чоловік знову порушив українське законодавство і на початку серпня 2021 року незаконно перетнув кордон, щоб потрапити в країни ЄС.

Чому чоловік втік з Китаю

Казахське "Радіо Азаттик", інформувало, що Айеркен родом із Сіньцзян-Уйгурського автономного району на північному заході Китаю. Він утік звідти через переслідування мусульман комуністичною владою країни.

Чоловік розповідав, що йому погрожували, вимагали, аби він повернувся в Китай, в іншому випадку на нього чекає смерть. Потім за ним стежили.

Покинувши Китай, Айеркен спершу потрапив до Казахстану – але, за його словами, відчув, що в тій країні права людини теж "безжально порушуються". Далі він опинився в Україні.

Реакція Китаю на ситуацію

Казахи та уйгури, які виїхали з Сіньцзяну в Казахстан і Туреччину після звільнення з так званих "таборів політичного перевиховання", описали установи як в'язниці.

Китай у відповідь заперечив звинувачення. Пекін визнав, що табори існують, однак назвав їх "центрами професійного навчання", створеними з метою боротьби з "тероризмом" і "екстремізмом".