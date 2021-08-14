Сбежал от преследований: Украина не будет депортировать активиста из Китая

Активист из Китая, казах по национальности Йилисен Айеркен останется в Украине минимум до конца 2021 года. Именно до тех пор продлится процедура рассмотрения заявления о предоставлении статуса беженца.

О решении в отношении активиста из Китая изданию сообщили в Чопском пограничном отряде, ссылаясь на решение Ужгородского горрайонного суда за 13 августа.

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Украина не депортирует активиста из Китая

В Ужгороде состоялось судебное заседание в отношении 24-летнего Йилисена Айеркена. Несколько дней назад гражданина Китая и казах по национальности (Ерсин Еркинулы – его казахское имя) задержали за нарушение украинско-словацкой границы.

Согласно решению суда, он останется в пункте временного содержания иностранцев минимум до конца этого года. До тех пор продлится процедура рассмотрения заявления о предоставлении статуса беженца.

Предыдущее задержание

По словам пресс-секретаря Чопского пограничного отряда Елены Трачук, мужчину в ноябре 2020 года уже задерживали на Львовщине сотрудники Госпогранслужбы при попытке незаконно попасть в Польшу. Тогда при себе он имел копию удостоверения личности гражданина Китая.

Мужчину оштрафовали и по решению Лычаковского районного суда задержали на 6 месяцев до идентификации личности. Пока он находился в пункте временного содержания, то обратился с заявлением о предоставлении защиты в Украине.

В начале декабря 2020 года Айеркена освободили по решению апелляционного административного суда.

Пока в Государственной миграционной службе продолжалось рассмотрение его обращения, мужчина снова нарушил украинское законодательство и в начале августа 2021 года незаконно пересек границу, чтобы попасть в страны ЕС.

Почему мужчина сбежал из Китая

Казахское Радио "Азаттык", информировало, что Айеркен родом из Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая. Он бежал оттуда из-за преследования мусульман коммунистическими властями страны.

Мужчина рассказывал, что ему угрожали, требовали, чтобы он вернулся в Китай, в противном случае его ждет смерть. Потом за ним следили.

Покинув Китай, Айеркен сначала попал в Казахстан – но, по его словам, почувствовал, что в той стране права человека тоже "безжалостно нарушаются". Далее он оказался в Украине.

Реакция Китая на ситуацию

Казахи и уйгуры, которые уехали из Синьцзяна в Казахстан и Турцию после освобождения из так называемых "лагерей политического перевоспитания", описали учреждения как тюрьмы.

Китай в ответ отрицал обвинения. Пекин признал, что лагеря существуют, однако назвал их "центрами профессионального обучения", созданными с целью борьбы с "терроризмом" и "экстремизмом".