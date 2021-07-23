Електричні стільці і тигрові крісла: як уйгурів жорстоко катують у "тюрмах для перевиховання"

Україна підписала контракт з Китаєм на постачання майже 2 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу — китайського виробництва. Понад половину доз ми вже отримали.

Щодо мусульманської національної меншини в Китаї – уйгурів, ви ймовірно теж чули. А саме – що ця народність систематично зазнає репресій з боку уряду Піднебесної.

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З чого власне почалася історія? Наприкінці червня 2021 року на засіданні Ради з прав людини ООН у Женеві Україна приєдналася до заяви понад 40 країн. Мовиться про заклик до Китаю дати доступ спостерігачів до автономного регіону Китаю Сіньцзяні, де проживає приблизно 45% уйгурського населення.

Але вже через кілька днів Україна відкликала свій підпис. Це підтверджує постійне представництво України при ООН.

Відповідь на запитання "Чому це могло статися" порушили іноземні дипломати. І на умовах анонімності повідомили журналістам Associated Press те, що Пекін начебто міг пригрозити Україні припинити постачання вакцин через підтримку заяви щодо уйгурів.



Мешканці Сіньцзяні живуть під постійним прицілом / Фото Associated Press

У Пекіні звісно миттєво відхрестилися від таких закидів. І прокоментували, що постачання Китаєм вакцин не має на меті здобути преференції від інших країн, і не обумовлене жодними геополітичними цілями.

Реакція України

Що ж до реакції України, Amnesty International уже звернулася із запитом до Міністерства закордонних справ, але поки що не отримала відповіді.

Темна пляма на репутації

Та це ще не все. За деякий час ми дізнаємося, Україна невдовзі отримає ще й кредит від уряду Китаю на пільгових умовах для реалізації інфраструктурних проєктів. Про цю угоду Мінінфраструктури чомусь офіційно повідомило за тиждень після її підписання.

Вочевидь через скандал з уйгурами новина про цю угоду могла підлити масло у вогонь. Але це геть не змінює обставин.

Допустити, що Китай міг учинити в такий спосіб, досить легко, адже ситуація з уйгурами для Піднебесної дійсно темна пляма на репутації.

Що насправді відбувається

Політика компартії в бік мусульман у Китаї не має жодних виправдань. І зараз я поясню, що насправді там відбувається. Що не так у ставленні Китаю до уйгурів? Із якою метою їх репресують?

Сіньцзян-уйгурський регіон, на північному заході Китаю, здавна населяли мусульманські народності, зокрема:

уйгури;

киргизи;

казахи;

узбеки.

Після приходу до влади Компартії у Китаї, влада намагається стерти національну і культурну ідентичність мусульманських народностей і сформувати єдину, світську, а головне однорідну китайську націю. Тому вплив чужих для Китаю релігії, мови і культури має бути мінімізований.

Уйгури – об'єкт тотальних репресій

Відтак уйгури та інші мусульманські народності в Сінцьзяні стали об‘єктами тотальних репресій під виглядом боротьби з "ісламським тероризмом". Уйгурів та інших мусульман масово і систематично затримують водночас, як правило, абсолютно безпідставно.



"Табори для перевиховання" в Китаї / Фото BBC

Приводом для арештів можуть стати носіння бороди або хіджабу, релігійні обряди або встановлений Watsapp на телефоні. Моїм колегам з Amnesty International очевидці розповідали, що поліція забирала людей із їхніх будинків без попередження й затримувала без будь-якої належної правової процедури.

"Тюрми для перевиховання"

Далі затриманих зазвичай направляють у так звані "табори для інтернованих" або "тюрми для перевиховання", де з ув'язнених примусово мають зробити відданих компартії громадян.

Упродовж перших тижнів або місяців в'язнів, як правило, змушують або сидіти нерухомо, або стояти на колінах в одній і тій же позі. Далі ув'язнені мають пройти примусову "освіту", де їм навіюють зректися від ісламу, рідної мови та інших культурних практик. А також – змушують вивчати мандаринську китайську мову й ідеологію Комуністичної партії.

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У таких таборах людей нерідко катують за допомогою електричного струму, піддають впливу екстремальних температур, б'ють і саджають на так звані "тигрові крісла" – це стальні стільці з кайданками, що утримують тіло в болісному положенні.

Літня жінка, яку покарали через допомогу співкамерниці, розповіла Amnesty, що її змусили сидіти на "тигровому кріслі" упродовж 3 днів поспіль. Інші описували, як щодо них застосовували електричні кийки та перцеві балончики.

Після звільнення з табору інтерновані перебувають під наглядом

Як усередині таборів, так і за їх межами мусульманські спільноти Сіньцзяну входять до тих осіб, за якими стежать щонайретельніше у світі. Упродовж принаймні декількох місяців після звільнення з табору всі колишні інтерновані перебувають під майже постійним електронним і особистим наглядом урядових працівників.

Ці спостерігачі повідомляють про "підозрілу" поведінку, як-то мирна релігійна практика, використання VPN, Watsapp тощо. Свобода пересування звільнених осіб та і решти населення також вкрай обмежена. На вулиці патрулюють чимало силовиків і управляють тисячами КПП, які суттєво обмежують вільне пересування містом.

На додаток, маю зазначити, що китайський уряд намагається всіляко приховати порушення і репресії в Сіньцзяні. Влада погрожує, затримує і жорстоко поводиться з кожною людиною, яка наважується сказати правду вголос.

Доля сотень тисяч затриманих невідома. Багато з них можуть лишатися під вартою в таборах. Інші були засуджені до тривалих тюремних термінів.



У таборах Китаю катують уйгурців / Фото Associated Press

Державні дані Китаю показують значне збільшення тюремних термінів, а супутникові знімки демонструють розширення будівництва нових в’язниць у Сіньцзяні з 17 року. Ситуація з уйгурами є більш ніж очевидної, і для України зокрема. А тепер повернімося до заяви в ООН і відкату України.

Гра у піддавки може вилізти Україні боком

Чому Україна вчинила так недалекоглядно і відкликала свій підпис щодо моніторингу ситуації з уйгурами? Чи справді тиск Китаю міг стати причиною кроку назад з боку українських дипломатів? До чого тут китайський кредит на інфраструктурні проєкти? І чому гра в піддавки може вилізти Україні боком?

Усі ці відповіді хотілося б почути з боку нашої влади. Адже весь світ побачив, як ми публічно відсторонилися від заяви щодо жорстких порушень прав людини. Невже ми готові діяти всупереч цінностям прав людини задля задоволення суто наших, ситуативних потреб?

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Amnesty International не раз закликала міжнародну спільноту висловлюватися проти репресій китайського уряду і нарешті зупинити насильство й утиски щодо невинних людей.

Світ не може бути байдужим, коли величезна кількість людей винятково за їхню релігію і етнічне походження, за їхнє право бути собою – піддається тортурам, незаконним ув'язненням й іншим принизливим репресіям в таборах з перевиховання.

А можливі підкилимні домовленості між Китаєм та Україною та взаємовигідні піддавки ніколи не можуть стояти вище за права людини, навіть із начебто благими намірами в умовах пандемії.