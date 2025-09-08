Російський окупант Євген на позивний "Канелло" не понесе покарання у Фінляндії. Раніше чоловік, який служив у приватній військовій компанії "Вагнер", незаконно перетнув кордон країни.

Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на фінський суспільний мовник Yle. Тепер росіянин подав прохання про надання притулку.

Чому "Канелло" не покарають у Фінляндії?

У червні 2025 року російський військовий незаконно потрапив до Фінляндії. Під час допиту він зізнався у скоєному та пояснив це пошуком захисту у Європі. "Я просто хочу жити, я не хочу війни", – переконував Євген.

Він нібито самостійно спланував свою поїздку. Чоловікові допомогли лише друзі, які підвезли його з Москви до прикордонної зони поблизу російської Рускеали.

Близько 12 – 13 кілометрів до фінського кордону вагнерівець подолав пішки за добу. Він користувався мобільним телефоном і застосунком Alpinequest, а також скаржився на жахливі умови – довелося навіть бачити ведмедів.

Довідка: застосунок Alpinequest популярний серед російських окупантів. Раніше командувач східного угруповання, а тепер головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що додаток відображає позиції українських військ.

Однак Фінляндія не була кінцевою метою росіянина.

Спочатку я не хотів залишатися у Фінляндії, а хотів поїхати до Франції, щоб приєднатися до друга, який також утік від війни… Однак тепер я планую подати прохання про надання притулку у Фінляндії й залишитися тут,

– зізнався Євген.

За словами прикордонників, попереднє розслідування остаточно довело, що особа вчинила порушення кордону. Однак підозрюваний подав прохання про надання притулку у Фінляндії, тож розслідування не перейде до суду, а чоловіка не покарають.

Нагадаємо, наразі фігурант перебуває в ізоляторі з доступом до телефону, вільним пересуванням і можливістю засмагати у дворі.

Що відомо про вагнерівця-втікача?