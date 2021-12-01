Вакцинація – не гріх, – священник УГКЦ розповів, як релігія ставиться до щеплень

Релігія та віра не суперечать тому, щоб робити щеплення проти COVID-19 чи інших хвороб. Ба більше – вакцинація – дієвий спосіб захистити не лише себе, а й інших від недуги.

Про це в інтерв'ю сказав священнослужитель та настоятель Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла у Львові Тарас Михальчук.

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Отець Тарас Михальчук наголосив, що релігія і віра зовсім не суперечать тому, щоб робити вакцини.

Безумовно, вакцинація – це не гріх. Якщо мати такі переконання, то виходить, що в Україні десяток мільйонів грішників,

– сказав священнослужитель.

Він зізнався, що парафіяни інколи зверталися до нього за порадою щодо того, чи варто вакцинуватися.

"До мене телефонувала наша парафіянка, яка є вакцинованою, але коло невакцинованих друзів страшно налякало її, що вона зробила у своєму житті великий злочин. Вона дзвонила за порадою і просила заспокоїти", – згадав Отець Тарас.

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До слова, він і сам щепився проти коронавірусу. За словами священника, він ухвалив це рішення, адже розумів, що довкола нього є багато людей.

Я не думав про те, щоб не захворів я. Я насамперед знав, що довкола мене є люди, які хворі на цукровий діабет та інші недуги. Я робив все можливе, аби якнайменше стати групою ризику для тих людей,

– пояснив він.

За його словами, коли він вакцинувався й об'єктивно зробив щось, що може не наражати на небезпеку смерті інших людей, то зрозумів, що це потрібно робити однозначно. Без жодних думок про всесвітню змову та конспірологію.