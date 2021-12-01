Вакцинация – не грех, – священник УГКЦ рассказал, как религия относится к прививкам

Религия и вера не противоречат тому, чтобы делать прививки против COVID-19 или других болезней. Более того – вакцинация – действенный способ защитить не только себя, но и других от недуга.

Об этом в интервью сказал священнослужитель и настоятель гарнизонного храма Святых апостолов Петра и Павла во Львове Тарас Михальчук.

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Отец Тарас Михальчук отметил, что религия и вера совсем не противоречат тому, чтобы делать вакцины.

Безусловно, вакцинация – это не грех. Если иметь такие убеждения, то получается, что в Украине десяток миллионов грешников,

– сказал священнослужитель.

Он признался, что прихожане иногда обращались к нему за советом относительно того, стоит ли вакцинироваться.

"Ко мне звонила наша прихожанка, которая является вакцинированной, но круг невакцинированных друзей страшно напугал ее, что она совершила в своей жизни большое преступление. Она звонила спросить совета и просила успокоить", – вспомнил Отец Тарас.

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К слову, он и сам прививался против коронавируса. По словам священника, он принял это решение, ведь понимал, что вокруг него много людей.

Я не думал о том, чтобы не заболел я. Я прежде знал, что вокруг меня есть люди, которые больны сахарным диабетом и другими недугами. Я делал все возможное, чтобы как можно меньше стать группой риска для тех людей,

– пояснил он.

По его словам, когда он вакцинировался и объективно сделал что-то, что может не подвергать опасности других людей, то понял, что это нужно делать однозначно. Без всяких мыслей о всемирном заговоре и конспирологии.