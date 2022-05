У Варшаві українці провели марш вдячності польському народу

З початку повномасштабного вторгнення Росії нашій державі допомагають чимало країн, але чи не найбільше за всіх робить Польща. Тож українці, які зараз перебувають у Варшаві, вийшли на марш, щоб подякувати польському народу.

Українці вийшли на марш вдячності Польщі

Хода вдячності під назвою "Друзі, дякуємо! Українці – Полякам" відбулася у неділю 29 травня. Прихопивши символіку та плакати, її учасники пройшлися Королівським трактом. Вони зібралися біля Сейму, а звідти через площу Трьох Хрестів, Новий Світ та Краківське передмістя дійшли до Замкової площі.

На цей марш усіх українців, яких гостинно прийняла Польща, запросив український посол Андрій Дещиця. Він зауважив, що справжні друзі пізнаються на війні, а поляки щодня воюють разом з нами.

Тож вчора Варшава майоріла українською і польською символікою, а також різноманітними плакатами зі словами подяки. Особливо впадав у око величезний транспарант зі словом "Дякуємо" польською мовою та гігантський український стяг з написом They are us ("Вони – це ми").

Українці несли символіку та плакати зі словами подяки / Фото з твітера Андрія Дещиці

Рухаючись Королівським трактом, українці роздавали полякам квіти та синьо-жовті бантики. Увесь час вони скандували "Спасибі", "Дякуємо", "Нехай живе Польща".

На Замковій площі, що стала кінцевою точкою маршу, протягом дня проходив ярмарок українських виробів. А ввечері, коли сюди дійшли учасники ходи, розпочався концерт українських та польських виконавців. Зокрема, у ньому взяли участь Марія Бурмака, Kazka, TVORCHI та Poparzeni Kawą Trzy.

Концерт українських та польських виконавців на Замковій площі у Варшаві / Фото з твітера Андрія Дещиці

Квіти та пісні від українців для поляків, які з першого дня зустріли нас широкими плечима, відкритими серцями та обіймами,

– підсумував Марш вдячності полякам посол Андрій Дещиця.

Українці вийшли на марш, щоб подякувати гостинній Польщі / Фото з твітера Андрія Дещиці

