Відповідну заяву політик зробив під час інтерв'ю журналісту Фаріду Захарії. Це трапилось 29 травня – на 95 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.
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Дуда підтвердив, що Польща готова бути гарантом безпеки для України
Володимир Зеленський питав мене, чи згоден я, щоб Польща була однією з держав-гарантів безпеки України. Ми вважаємо, що як сусіди ми просто зобов'язані,
– пояснив Анджей Дуда.
Також глава держави пояснив, що Польща братиме участь якщо:
- Україна запропонує бути гарантом безпеки та гарантом миру, коли війна закінчиться;
- такі умови мирного договору будуть ухвалені.
Окрім того, президент Польщі пояснив, що наразі його країна вкладає багато грошей у посилення армії. Тому скоро польські війська стануть такими сильними та потужними, що Росія боятиметься напасти.
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Коротко про гарантії безпеки: основне
- Наприкінці травня у турецькому Стамбулі відбулись переговори між Україною та Росією. Тоді Україна передала Росії пропозиції щодо договору про гарантії безпеки.
- Згідно з ними, країни, які виступлять гарантами України мають діяти за аналогами 5 статті НАТО, яка передбачає колективний захист країни у разі нападу. Причому консультації мають тривати не довше, ніж 3 дні.
- Однак очільник української делегації Давид Арахамія пояснював, що напад на одну країну НЕ буде прирівнюватись до нападу на всіх підписантів договору. Адже мовиться про гарантії безпеки саме для України.
- Про готовність стати гарантом для України вже заявляла Туреччина, Польща.
- Згодом Володимир Зеленський пояснив, крім Туреччини та Польщі, США та Велика Британія вже готові їхати на перемовини щодо цього.
- Президент України пояснив, що підтвердили об'єднану зустріч країн представники майбутніх держав-гарантів – США, Великої Британії, Туреччини, Польщі, Німеччини, Франції, Ізраїлю.
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