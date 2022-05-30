Відповідну заяву політик зробив під час інтерв'ю журналісту Фаріду Захарії. Це трапилось 29 травня – на 95 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Дуда підтвердив, що Польща готова бути гарантом безпеки для України

Володимир Зеленський питав мене, чи згоден я, щоб Польща була однією з держав-гарантів безпеки України. Ми вважаємо, що як сусіди ми просто зобов'язані,

– пояснив Анджей Дуда.

Також глава держави пояснив, що Польща братиме участь якщо:

Україна запропонує бути гарантом безпеки та гарантом миру, коли війна закінчиться;

такі умови мирного договору будуть ухвалені.

Окрім того, президент Польщі пояснив, що наразі його країна вкладає багато грошей у посилення армії. Тому скоро польські війська стануть такими сильними та потужними, що Росія боятиметься напасти.

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Коротко про гарантії безпеки: основне

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