Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю турецькому каналу Habertürk, повідомляє 24 канал. Президента запитали про те, які країни вже висловили бажання бути гарантами для України.

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Зеленський про країни-гаранти безпеки

Глава держави заявив, що станом на 6 квітня об'єднаної зустрічі з тими країнами, яких Україна бачить серед гарантів своєї безпеки, й тими, які вже висловили бажання ними стати, ще не було. Однак Зеленський переконаний, що така зустріч обов'язково відбудеться.

Підтвердили цю зустріч представники майбутніх держав-гарантів – США, Великої Британії, Туреччини, Польщі, Німеччини, Франції, Ізраїлю,

– зазначив політик.

Президент уточнив, що це перелік тих країн, які вже готові їхати й обговорювати список гарантій безпеки для України. Зустріч покликана буде узгодити консолідовану позицію щодо гарантій, аби розуміти, на що готова кожна з цим країн.

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