Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью турецкому каналу Habertürk, сообщает 24 канал. Президента спросили, какие страны уже выразили желание быть гарантами для Украины.

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Зеленский о странах-гарантах безопасности

Глава государства заявил, что по состоянию на 6 апреля объединенной встречи с теми странами, которые Украина видит среди гарантов своей безопасности, и теми, которые уже выразили желание ими стать, еще не было. Однако Зеленский убежден, что подобная встреча обязательно состоится.

Подтвердили эту встречу представители будущих государств-гарантов – США, Великобритании, Турции, Польши, Германии, Франции, Израиля.

– отметил политик.

Президент уточнил, что это перечень тех стран, которые готовы ехать и обсуждать список гарантий безопасности для Украины. Такая встреча призвана согласовать консолидированную позицию по гарантиям, чтобы понимать, на что готова каждая из этих стран.

"И когда мы увидим, что нас в этом (общей позиции гарантов – 24 канал) все устраивает, когда почувствуем уверенность в будущем, а не так, как было с Будапештским меморандумом, после этого мы встретимся с Россией", – добавил Зеленский.

Он также отметил, что не думает, что на согласование гарантий уйдет много времени, ведь Украина не может на это идти, потому что на ее земле идет война.

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