У спілкуванні з російськими журналістами президент України Володимир Зеленський розповів, що Україна шукає варіанти для гарантій своєї безпеки. Втім, підписання будь-яких договорів наразі неможливе.

Читайте також Це може призвести до Третьої світової, – Зеленський про вимогу звільнення всієї України

Зеленський готовий до зустрічі з Путіним

Як зазначив український президент, міжнародна спільнота готова підписати договір, який гарантуватиме нашу безпеку. Щоправда, зараз це зробити неможливо.

Гаранти нічого не підписуватимуть, якщо у нас стоять війська. Чому я вважаю, що війну можна швидко закінчити — і тягне лише Путін та його оточення,

– заявив Зеленський.

Також він додав, що готовий зустрітися з російським диктатором у будь-якій точці світу.

"Йому треба виходити ногами звідти, де він є, і зустрітися зі мною у будь-якій точці світу", – додав глава держави.

Інтерв'ю Зеленського російським ЗМІ: дивіться відео