В разговоре с российскими журналистами президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина ищет варианты для гарантий своей безопасности. Впрочем, подписание каких-либо договоров пока невозможно.

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Зеленский готов к встрече с Путиным

Как отметил украинский президент, международное сообщество готово подписать договор, гарантирующий нашу безопасность. Правда, сейчас это сделать невозможно.

Гаранты ничего не будут подписывать, если у нас стоят войска. Поэтому я считаю, что войну можно быстро закончить и тянет только Путин и его окружение,

– заявил Зеленский.

Он добавил, что готов встретиться с российским диктатором в любой точке мира.

"Ему нужно выходить ногами оттуда, где он есть, и встретиться со мной в любой точке мира", – добавил глава государства.

Интервью Зеленского российским СМИ: смотрите видео