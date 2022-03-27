Владимир Зеленский считает, что победой для Украины станет прекращение ракетного огня кафиров. Кроме того, российские войска должны выйти за пределы Украины, как это было до 24 февраля, кроме оккупированных территорий.

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Компромисс

В общении с российскими журналистами украинский президент подчеркнул, что уход оккупантов с территории Украины позволит мирно урегулировать все другие вопросы. Границей ухода должны стать "компромиссные территории", как это было по состоянию на 24 февраля. Об уходе всей Украины пока говорить никто не решается.

Я понимаю, что заставить Россию полностью освободить территорию невозможно – это приведет к Третьей мировой войне. Потому я и говорю: это компромисс. Вернитесь туда, с чего все началось, и там попробуем решить вопрос Донбасса, сложный вопрос Донбасса,

– сказал Зеленский.

Также он добавил, что сейчас наиболее приоритетной задачей является минимизация количества жертв и завершение войны.

"Я хочу закончить эту войну, не хочу, чтобы у нас были сотни тысяч погибших. Я этого не хочу. И потому я не рассматривал силовое нападение – ни на Донбасс, ни на Крым", – добавил глава государства.

Интервью Зеленского российским СМИ: смотрите видео