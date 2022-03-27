Глава государства подчеркнул, что этот пункт можно закрепить договором. Однако он не должен стать новым Будапештским меморандумом. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью российским СМИ.

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Именно поэтому Россия начала войну

Владимир Зеленский отметил, что именно из-за этого пункта Россия начала войну, хотя перед этим в кремле только говорили о якобы "угрожающем расширении НАТО, которое не соответствует договоренностям с Западом".

Глава государства подчеркнул, что договоренности по этому пункту также являются и гарантиями безопасности для Украины, поэтому их нужно закрепить договором. Однако он должен пройти ратификацию в парламентах всех стран подписантов и быть утвержденным народом Украины на референдуме.

Зеленский подчеркнул, что гарантия безопасности, если речь идет о внеблоковом статусе Украины, предусматривает конституционные изменения, ведь в украинской Конституции закреплен курс на НАТО. Однако президент заявил, что на эти изменения требуется минимум год.

Референдум состоится в течение нескольких месяцев, а изменения в конституцию будут проходить не менее года в соответствии с действующим законодательством. Минимум год,

– подчеркнул Зеленский.

Однако для всех этих процессов необходимо прекращение огня и вывод российских войск. Хотя, как отметил Зеленский, Россия хочет наоборот.

Президент также подчеркнул, что договор по гарантиям безопасности должны подписывать лидеры государств, то есть Зеленский должен встретиться с Путиным.

Интервью Зеленского российским СМИ: смотрите видео