Соответствующую информацию Владимир Зеленский рассказал, отвечая на вопросы представителей российских СМИ. Это произошло 27 марта.

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Зеленский рассказал о защитниках Змеиного

Часть погибла. Часть была взята в плен. Все, кто был взят в плен, их поменяли – произошел обмен на пленных России,

– объяснил Владимир Зеленский.

Президент Украины объяснил, что Россия вышла с этим предложением, и мы, не задумываясь, их обменяли.

"Те, кто погиб, они, честно говоря, герои. А выжившие – ребята, мы обменяли, и все", – заверил президент.

Предварительно известно, что в первый день войны, 24 марта, оккупанты предложили гарнизону острова Змеиный сдаться.