Володимир Зеленський вважає, що перемогою для України стане припинення ракетного вогню окупантів. Окрім того, російські війська мають вийти за межі України, як це було до 24 лютого, окрім раніше окупованих територій.

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Компроміс

У спілкуванні з російськими журналістами український президент наголосив, що відхід окупантів з території України дасть змогу мирно врегулювати усі інші питання. Межею відходу мають стати "компромісні території", як це було станом на 24 лютого. Про звільнення всієї України наразі говорити ніхто не наважується.

Я розумію, що змусити Росію повністю звільнити територію неможливо – це призведе до Третьої світової війни. Тому я й говорю: це компроміс. Поверніться туди, з чого все почалося, і там спробуємо вирішити питання Донбасу, складне питання Донбасу,

– сказав Зеленський.

Також він додав, що зараз найпріоритетнішим завданням є мінімізація кількості жертв та завершення війни.

"Я хочу закінчити цю війну, не хочу, щоб у нас були сотні тисяч загиблих. Я цього не хочу. І тому я не розглядав силового нападу — ні на Донбас, ні на Крим", – додав глава держави.

Інтерв'ю Зеленського російським ЗМІ: дивіться відео