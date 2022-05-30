Соответствующее заявление политик сделал во время интервью журналисту Фариду Захарии. Это случилось 29 мая – на 95-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

Обратите внимание Пока в Украине российские войска – гаранты безопасности ничего не будут подписывать, – Зеленский

Дуда подтвердил, что Польша готова быть гарантом безопасности Украины

Владимир Зеленский спрашивал меня, согласен ли я, чтобы Польша была одним из государств-гарантов безопасности Украины. Мы считаем, что как соседи мы просто обязаны,

– объяснил Анджей Дуда.

Глава государства также пояснил, что Польша будет участвовать в этом деле, если:

Украина предложит быть гарантом безопасности и гарантом мира, когда война закончится;

такие условия мирного договора будут приняты.

Кроме того, президент Польши объяснил, что сейчас его страна вкладывает много денег в усиление армии. Поэтому скоро польские войска станут такими сильными и мощными, что Россия будет бояться напасть.

Заметьте Украине не дадут гарантий, аналогичных пятой статье НАТО, – Джонсон

Кратко о гарантиях безопасности: основное

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