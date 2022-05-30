Соответствующее заявление политик сделал во время интервью журналисту Фариду Захарии. Это случилось 29 мая – на 95-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.
Обратите внимание Пока в Украине российские войска – гаранты безопасности ничего не будут подписывать, – Зеленский
Дуда подтвердил, что Польша готова быть гарантом безопасности Украины
Владимир Зеленский спрашивал меня, согласен ли я, чтобы Польша была одним из государств-гарантов безопасности Украины. Мы считаем, что как соседи мы просто обязаны,
– объяснил Анджей Дуда.
Глава государства также пояснил, что Польша будет участвовать в этом деле, если:
- Украина предложит быть гарантом безопасности и гарантом мира, когда война закончится;
- такие условия мирного договора будут приняты.
Кроме того, президент Польши объяснил, что сейчас его страна вкладывает много денег в усиление армии. Поэтому скоро польские войска станут такими сильными и мощными, что Россия будет бояться напасть.
Заметьте Украине не дадут гарантий, аналогичных пятой статье НАТО, – Джонсон
Кратко о гарантиях безопасности: основное
- В конце марта в турецком Стамбуле прошли переговоры между Украиной и Россией. Тогда Украина передала России предложения по договору о гарантиях безопасности.
- Согласно им, страны, которые выступят гарантами Украины, должны действовать по аналогам 5 статьи НАТО, предусматривающей коллективную защиту страны в случае нападения. Причем консультации должны длиться не дольше 3 дней.
- Однако глава украинской делегации Давид Арахамия объяснял, что нападение на одну страну не будет приравниваться к нападению на всех подписантов договора. Ведь речь идет о гарантиях безопасности именно для Украины.
- О готовности стать гарантом для Украины уже заявляла Турция, Польша.
- Впоследствии Владимир Зеленский объяснил, что кроме Турции и Польши, США и Великобритания уже готовы ехать на переговоры по гарантиям.
- Президент Украины пояснил, что подтвердили объединенную встречу стран представители будущих государств-гарантов – США, Великобритании, Турции, Польши, Германии, Франции, Израиля.
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