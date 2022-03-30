Договор будет содержать статью, аналогичную статье 5 Устава НАТО. Однако согласно ей, нападение на одну страну НЕ будет приравниваться к нападению на всех подписантов договора.

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Глава украинской делегации Давид Арахамия объяснил, что в этом договоре такого пункта нет, ведь речь идет о гарантиях не коллективной безопасности, а гарантии безопасности именно для Украины.

Нападение на Украину в любой форме – вооруженная агрессия, полицейская операция в любом формате – считается нападением. Тогда страны-гаранты обязаны после проведения консультаций оказать необходимую помощь,

– объяснил Арахамия.

В договоре прописывается, что это помощь посредством вооружения, вмешательства вооруженных сил и т.д. На проведение консультаций страны-гаранты имеют максимум 72 часа.

По словам Арахамии, среди гарантов Украина видит страны Совбеза ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль. Если другие страны захотят присоединиться – у них будет такое юридическое право.

Обеспечить "обязательства" стран-гарантов оказать помощь можно будет юридически через ратификацию договора. А также по преимуществу международного права над локальным законодательством.

При ратификации Украина требует утвердить то, что этот договор имеет преимущество над локальным законодательством.

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