Одним из вариантов, рассматриваемых Украиной, является договор, который будет дублировать 5 статью НАТО. В ней говорится, что нападение на одного считается нападением на всех. Британский премьер Борис Джонсон заявил, что подписание документа на подобных условиях вряд ли возможно.

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Какими могут быть гарантии безопасности для Украины

По мнению Джонсона, Украина может рассчитывать на всемерную поддержку от гарантов. Он считает, что наше государство нужно сделать неприступным для врагов, и именно это западные партнеры собираются сделать.

Вряд ли это будет что-то вроде 5 статьи НАТО. Но мы можем поддержать украинцев оружием, учебами и разведывательными данными,

– сказал Джонсон.

Он добавил – гаранты безопасности Украины должны сделать все для того, чтобы нападение на Украину считалось невозможным из-за нашей оборонной мощи.

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