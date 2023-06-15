У спецприймальнику Ростова помер проукраїнський активіст: адвокат підозрює, що від катувань

Активіст Анатолій Березиков помер у спеціальному приймальнику у Ростові-на-Дону. Його адвокатка висловила припущення, що причиною цього стали тортури його підзахисного.

Перед смертю Березиков скаржився на погрози. За словами активіста, його попереджали, що вб'ють. Можливо, так і сталося, припускає його адвокатка Ірина Гак, передає 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Підзахисного живим не застала

Адвокатка 40-річного активіста висловила підозру щодо того, що стало причиною смерті її підзахисного. На її думку, його могли закатувати. Вона зазначила, що перед тим на тілі Березикова бачила сліди від електрошокера.

Жінка 14 червня прибула до спецприймальника. Втім, їй повідомили, що підзахисного немає. Адвокатка побачила у дворі медичну машину, в яку заносили тіло активіста Березикова.

Напередодні сильно побили

Ірина Гак зауважила, що 10 травня в активіста провели обшук. Причому здійснювали його без жодних документів. Чоловік тоді повідомив, що йому зламали ребра. Але на цьому правоохоронці не зупинилися. Вони ще й заарештували його за буцімто "непідкорення поліції".

21 травня йому не дали змоги покинути спецприймальник. Його знову відправили під адміністративний арешт. Обвинувачення висунули за статтею про дрібне хуліганство.

Активіст перед так званим "судом" спілкувався зі своєю захисницею. Він розповів їй, що його за місто вивезли співробітники "поліції". Його там катували електрошоком, а також вимагали, щоб він відмовився від послуг адвоката.

Чому затримали Березикова

Існує ймовірність, що чоловіка переслідували через те, що він містом розвішував листівки проєкту "Хочу жити". Він займається прийомом звернень російських загарбників, які прагнуть потрапити до українського полону.

Адвокатка зауважила, що під час кожної зустрічі її підзахисний скаржився на тиск, насильство, а також погрози. Все це йшло від "правоохоронців". Чоловікові також заявляли, що відправлять його воювати проти України.

Оскільки ми згадали про проєкт "Хочу жити", то не зайвим буде згадати про втрати з боку Росії. Ми зауважимо, що 217 910 російських військових уже не зможуть потрапити до полону. Їх наші захисники та захисниці відправили на той світ.