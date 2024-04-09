У Варшаві у закинутій будівлі знайшли 4 трупи: у вбивстві підозрюють українця

У Польщі готуються висунути обвинувачення українцю, якого підозрюють у вбивстві щонайменше чотирьох людей.

Польські радіо RMF FM повідомляє, що всього у зв'язку з виявленням тіл чотирьох чоловіків у багатоквартирному будинку у варшавському районі Воля затримали сімох людей.

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Однак саме одному з них сьогодн і буде висунуто звинувачення у скоєнні вбивства.

Видання пише, що підозрюваний має українське походження. Імовірно, він скоював вбивства протягом тривалого часу, а трупи ховав у будинку, де розташований притулок для бездомних.

Що відомо про мотиви чоловіка

Наразі мотиви убивст, якими керувався підозрюваний, – невідомі. При цьому, є гіпотеза, що річ може бути у конфлікті між польськими та українськими безхатченками.

Особи жертв вбивці поки що не встановлені. Однак ідеться про чотирьох чоловіків.

Трупи знайли у закинутій будівлі: деталі

Моторошну знахідку в закинутому довоєнному житловому будинку у варшавському районі Воля було знайдено кна вулиці Гжибовській: тіла двох людей знайши в неділю 7 квітня, ще два тіла – у понеділок.

"Вони були в значному ступені розкладання: або закопані в землю у дворі, або лежали в порожніх приміщеннях: на горищі та в одній з квартир", – ішлось у повідомленні.

Майже відразу поліція заарештувала сімох людей у зв'язку з цією справою. Їх дпитали і на підставі їхніх свідчень слідчі встановили особу українця, якого запідозрили у скоєнні цих чотирьох вбивств. Інші – могли бути свідками.