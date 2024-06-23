Поклала у валізу і залила бетоном: за вбивство 10-річної Дарини у Кривому Розі затримали її маму

Два дні у Кривому Розі правоохоронці шукали 10-річну Даринку. На жаль, дитину було знайдено мертвою. За підозрою у вбивстві дівчинки затримали її матір.

Правоохоронці розкрили жорстокий злочин 40-річної жительки Кривого Рогу, який вона вчинила щодо власної дитини.

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Намагалася позбутися тіла

Кілька днів жінка намагалася заплутати слідство. Аби приховати скоєне, вона звернулася до поліції 20 червня із заявою про те, що її 10-річна донька вийшла з дому дві години тому та не повернулася. Оперативні пошуки дитини не принесли результату. Усі опитувані заявляли, що не спілкувалися та не бачили дівчинку після 15 червня.

Згодом поліцейські з'ясували, що маленька Даринка Шевченко стала жертвою злочину. Її вбила матір.

За даними слідства, 15 червня під час сварки жінка жорстоко розправилася над власною донькою. Потім зловмисниця поклала тіло до валізи, вивезла на дачу, перенесла до погреба та залила бетоном.

22 червня поліцейські знайшли тіло дівчинки. Наразі його направлено для проведення судово-медичної експертизи. Тоді ж 40-річну матір затримали. 23 червня їй повідомили про підозру за скоєння умисного вбивства малолітньої дитини. Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне увʼязнення.

У Даринки з мамою були складні стосунки

Перед тим, як поліція офіційно повідомила про затримання мами Даринки за підозрою у її вбивстві, ЗМІ розповіли про непрості стосунки у родині – переселенців з Сумщини.

Зазначалося, що Даринка – не єдина дитина у сім'ї. Вона мала також старшу сестру і молодшого братика. Дівчинка погано ладнала з мамою.

У квітні вона намагалася вкоротити собі віку, а опісля потрапила психіатричної лікарні, де проходила лікування. Дівчинку виписали з лікарні на початку червня.

Знайомі родини розповідали, що Даринка часто ходила сумна й багато плакала.

Продавчиня у місцевому магазині додала, що родина здавалася їй нормально. За словами жінки, мати була завжди спокійна, а діти – охайні.