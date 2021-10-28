Вбивство активіста Іваніни у Сумах: поліція відкрила кримінальну справу
Джерело:Поліція Сумської області
Ввечері 27 жовтня біля власного будинку застрелили активіста "Правого сектора" Олександра Іваніну. Правоохоронці повідомили, що розпочали кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".
У поліції Сумщини повідомили, що наразі проводять заходи з встановлення та затримання зловмисника.
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Поліція отримала повідомлення про стрілянину близько 21:00
Правоохоронці розповіли, що виклик до них надійшов близько 21:00 від оператора 103. На вулиці Заливній сталась стрілянина і лежав закривавлений чоловік.
На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група та керівництво Головного управління Національної поліції в Сумській області. На Заливній виявили мертвого чоловіка, ним виявився 29-річний сумчанин. Він помер внаслідок вогнепальних поранень.
Що відомо про вбивство Олександра Іваніни:
- Активіста "Правого сектора" застрелили біля під'їзду власного будинку.
- Чоловік повернувся додому на автівці разом з дружиною.
- Як повідомили в обласному осередку "Правого сектора", на Іваніну вже чекав невідомий на лавці.
- Він вистрелив у активіста багато разів.
- У "Правому секторі" пов'язують злочин з антикримінальною діяльністю свого товариша.