Застрелив пенсіонера: у Києві обрали запобіжку підозрюваному у вбивстві на АЗС

20 вересня обирали запобіжний захід киянину, якого підозрюють в умисному вбивстві чоловіка на АЗС. За рішенням суду, чоловіка арештували.

Обрання запобіжного заходу відбувалося у Святошинській окружній прокуратурі Києва. 41-річного підозрюваного відправили у СІЗО до 16 листопада 2024 року. Наразі затриманий мотивів свого жорстокого вчинку не пояснив, а також відмовився давати покази.

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Вбивство на заправці

Нагадаємо, що 18 вересня вранці на АЗС на Кільцевій дорозі підозрюваний з гладкоствольною рушницею марки Derya Сarina X-Celerate CRX 201 в руках підійшов до 65-річного чоловіка, який збирався сісти у власний автомобіль марки Honda Accord.

Після короткого діалогу він здійснив смертельний постріл в голову власника машини, після чого забрав ключі від автомобіля, сумку з особистими речами, сів за кермо та поїхав з місця злочину.

Незабаром зловмисника затримали. Йому оголосили підозру в умисному вбивстві з корисливих мотивів, розбої, незаконному заволодінні транспортним засобом та незаконному носінні та зберіганні боєприпасів.