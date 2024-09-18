У середу вранці, 18 вересня, поліція інформувала, що затримала підозрюваного у вбивстві чоловіка. Згодом у прокуратурі додали, що вручили підозру невідомому.

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Стрілянина на АЗС в столиці

За словами слідства, 41-річний підозрюваний підійшов до 65-річного чоловіка на АЗС на Кільцевій дорозі з гладкоствольною рушницею марки Derya Carina X-Celerate CRX 201 в руках.

У той момент 65-річний чоловік збирався сісти у власний автомобіль марки Honda Accord.

Після короткого діалогу невідомий здійснив смертельний постріл в голову власника машини, після чого забрав ключі від автомобіля, сумку з особистими речами, сів за кермо і поїхав з місця злочину,

– пише Київська міська прокуратура.

Автівку чоловік припаркував біля гаража, який перебуває у його користуванні. На тому місці уже стояв його автомобіль.

Правоохоронці оголосили підозру 41-річному киянину, який вбив чоловіка / Фото Київської міської прокуратури

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури чоловіку, який є киянином, було повідомлено про підозру за такими фактами:

умисне вбивство з корисливих мотивів;

розбій;

незаконне заволодіння транспортним засобом;

незаконне носіння і зберіганні боєприпасів.