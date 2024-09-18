В среду утром, 18 сентября, полиция информировала, что задержала подозреваемого в убийстве мужчины. Впоследствии в прокуратуре добавили, что вручили подозрение неизвестному.
Смотрите также На АЗС в Киеве застрелили мужчину: в полиции показали видео задержания подозреваемого в убийстве
Стрельба на АЗС в столице
По словам следствия, 41-летний подозреваемый подошел к 65-летнему мужчине на АЗС на Кольцевой дороге с гладкоствольным ружьем марки Derya Carina X-Celerate CRX 201 в руках.
В тот момент 65-летний мужчина собирался сесть в собственный автомобиль марки Honda Accord.
После короткого диалога неизвестный произвел смертельный выстрел в голову владельца машины, после чего забрал ключи от автомобиля, сумку с личными вещами, сел за руль и уехал с места преступления,
– пишет Киевская городская прокуратура.
Машину мужчина припарковал возле гаража, который находится в его пользовании. На том месте уже стоял его автомобиль.
Правоохранители объявили подозрение 41-летнему киевлянину, который убил мужчину / Фото Киевской городской прокуратуры
Под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры мужчине, который является киевлянином, было сообщено о подозрении по следующим фактам:
- умышленное убийство из корыстных побуждений;
- разбой;
- незаконное завладение транспортным средством;
- незаконное ношение и хранении боеприпасов.