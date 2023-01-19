Погана координація українських спецслужб, – Подоляк про вбивство Кірєєва

На початку повномасштабного вторгення Денис Кірєєв був одним із консультантів делегації України на переговорах із Росіїєю. 5 березня стало відомо, що при затриманні працівники СБУ застрелили українця.

Через кілька днів після вторгнення Росії 45-річний Денис Кірєєв був убитий як зрадник. В СБУ стверджували, що він нібито шпигував на користь Москви.

Увага Несправність, туман, теракт: усі версії трагедії у Броварах, через яку загинуло керівництво МВС

Що сталось насправді

За словами начальника ГУР Кирила Буданова, Кірєєв передав інформацію від своїх російських контактів, яка допомогла українським військам успішно захистити столицю в лютому минулого року. Буданов переконаний, що якби не Кірєєв, то, швидше за все, Київ був би взятий.

Своєю чергою, радник ОП Михайло Подоляк повідомив, що вбивство Дениса Кірєєва було пов'язане із поганою координацією українських спецслужб на початку війни.

Були певні претензії до нього з одного боку, а з іншого – не встигли ці претензії врегулювати в діалоговому форматі. Це не пов'язано з роботою делегації і з переговорним процесом. Він не був агентом Росії,

– заявив Подоляк.

Також він розповів, що росіяни намагалися виставити Кірєєва своїм агентом. У СБУ відмовились коментувати вбивство Кірєєва, тому що провадження веде ДБР.

Яка роль Кірєєва у війні

Член делегації України налагоджував зв'язки з європейськими розвідувальними службами, а також із російськими військовими та урядовцями, а потім доповідав керівнику ГУР Кирилу Буданову.

За словами Буданова, підказка Кірєєва про повномасштабний наступ дала Україні кілька дорогоцінних годин, щоб перекинути війська і захистити Київ. Ба більше, Буданов сам запропонував Кірєєву взяти участь у переговорах між Україною та Росією.

Після вбивства Кірєєва президент Зеленський підписав документи про його нагородження посмертно медаллю за "винятковий внесок у захист державного суверенітету та державної безпеки".

Його поховали поруч із першим міністром закордонних справ України на Байковому кладовищі в Києві.