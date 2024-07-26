Близько до Оперного театру: де підозрюваний у вбивстві Фаріон орендував квартири у Львові

Слідство встановило, що ймовірний вбивця Фаріон мешкає у Дніпрі. Аби вчинити злочин, хлопець приїхав до Львова. Там він знімав щонайменше три квартири.

Де саме мешкав юнак, готуючись до вбивства, розповіли на брифінгу МВС.

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Осів у центрі міста

За словами очільника МВС Клименка, підозрюваний знімав три квартири у центрі Львова. Перше помешкання розташовувалося на відстані 250 метрів від Оперного театру, друге – за кілометр від нього. Третє житло теж розташоване приблизно за кілометр від театру, на вулиці Лесі Українки.

Відомо, що нові квартири хлопець винаймав 9, 14 та 19 липня.

Окрім цих деталей, правоохоронці повідомили наступні:

мовознавицю вбили небойовим патроном;

підозрюваний чекав на Фаріон близько двох годин, не сходячи з місця;

вбивця майже впритул підійшов до Фаріон перед пострілом.

18-річний Зінченко міг готувати нові вбивства. Наступною жертвою міг стати нардеп Максим Бужанський.