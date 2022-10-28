Вбивство 5-річного Кирила Тлявова: чи продовжили обвинуваченим запобіжний захід

Відбулося чергове засідання у справі вбивства 5-річного Кирила Тлявова на Київщині. Хлопчика ще у 2019 році смертельно поранили поліцейські.

У травні 2019 року п'яні поліцейські під час відпочинку застрелили 5-річного Кирила Тлявова. У четвер, 27 жовтня, адвокат одного з обвинувачених Віктор Чевгуз повідомив, що суд продовжив міри запобіжного заходу ще на два місяці. Покарання відбувають четверо поліцейських.

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Як відбуватимуть покарання винні

Згідно з вироком суду, головний обвинувачений, колишній поліцейський Іван Приходько залишиться під вартою, Дмитро Кривошей і Володимир Петровець – під заставою, а син Петровця – під зобов’язанням матері.

Нагадаємо, що підозрюваному у вбивстві 5-річного Кирила Івану Приходьку вже продовжували арешт на 2 місяці. Раніше продовження запобіжного заходу було під загрозою через коронавірус у чоловіка.

Я дуже переживала, щоб цей суд взагалі відбувся. Бо світло вимикають, сирени постійно. А коли сирени, то нічого не працює,

– сказала бабуся хлопчика Олександра Тлявова.

Яка позиція адвокатів

Адвокат Івана Приходька Віктор Чевгуз заявив, що з рішенням не згодний і буде подавати апеляцію.

За його словами, клопотання прокурора має трирічну давнину, змінюються тільки дати. Експертиза проводиться, а людина сидить під вартою.

"Які ризики можуть бути три роки поспіль?" – прокоментував Чевгуз.

Він додав, що отримав рішення Європейського суду з прав людини щодо "нерозумних строків" тримання під вартою свого підзахисного. Документ з ЄСПЛ планує додати до апеляції.

Які результати експертизи

За попередньою інформацією, наступне засідання відбудеться 29 листопада. На ньому експерти МВС мають оголосити результати додаткової експертизи. Вона мала встановити точне положення хлопчика в момент поранення та визначити, чи можливий був рикошет кулі від стовпа.

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