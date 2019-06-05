11:50
5 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін летить в космос. Месники та російське кіно
      Вєсті Кремля
      00:07, сьогодні
      Вєсті.UA: За що Мосійчук відлупцював Ляшка. "Геніальні" ідеї Гени Кернеса
      Вєсті.UA
      20:56, 4 червня
      Тихий бізнес МВС: як власникам авто не потрапити до рук шахраїв
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Вбивство Кирила Тлявова: дружина підозрюваного цинічно звинуватила у всьому батьків дитини

      2531 Читать новость на русском
      Родина Тлявових
      Родина Тлявових / Facebook

      Дружина поліцейського Володимира Петровця, якого разом з Іваном Приходьком підозрюють у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова у Переяслав-Хмельницькому, заявила, що провина за смерть дитини частково лежить і на батьках хлопчика.

      На думку Ольги, батьки Кирила з вікна будинку могли бачити, що на вулиці стріляють. Відтак, повинні були не пускати дитину грати на галявині, пише "Сегодня".

      Читайте також: Вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію

      Як вони могли відпустити свою дитину? Я в шоці. Вважаю акції протесту проплаченими,
      – сказала жінка.

      Вона розповіла, що того дня, коли сталась трагедія, чоловік був зі своїми дітьми – двома восьмирічними дівчинками-близнючками. Вони начебто ходили по морозиво та у піцерію. По обіді Петровець та Приходько (звідки він з'явився в історії, якщо Петровець проводив час зі своїми доньками, Ольга не пояснює – 24 канал) віддали дітей бабусям і поїхали на ту галявину, де пізніше почали стріляти.

      Нетверезим чоловік був на момент затримання, вночі. А хлопчик був поранений ще вдень. Стріляв мій чоловік чи ні – цього я не знаю. Адже там було ще кілька людей,
      – додала Ольга.

      Хто були ті "кілька людей", якщо наразі відомо, що Петровець був у компанії тільки Приходька, жінка не уточнила. 

      4 червня суд обрав запобіжний захід обом підозрюваним – по 60 діб під вартою без права внесення застави.

      Іван Приходько і Володимир Петровець: що відомо про ймовірних вбивць 5-річного хлопчика Кирила Тлявова – читайте у матеріалі 24 каналу. 

      Коротко про трагедію у Переяславі-Хмельницькому

      31 травня у Переяславі-Хмельницькому Київської області 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови. Підозрюють, що в дитину стріляли двоє п'яних поліцейських. Їх швидко затримали.

      Слідчі встановили, що під час відпочинку ці двоє поліцейських вживали спиртні напої. Далі вони вирішили постріляти з вогнепальної зброї у металеві банки неподалік місця, де гуляв 5-річний хлопчик. Одним із пострілів поліцейські поцілили у дитину. Слідчі не можуть встановити, хто саме із двох поліцейських стріляв. Вони, начебто, нічого не пам'ятають – через сильне алкогольне сп'яніння. Проте тест на рівень вмісту алкоголю в крові проходити відмовились. 

      Читайте також: Поліція вбиває, Аваков прикриває: сутички спалахнули у Переславі-Хмельницькому, де вбили дитину

      Через поранення стан малюка був вкрай важкий. У дитини, як встановили медики, кульове проникаюче поранення голови, тяжка відкрита проникаюча черепно-мозкова травма, забій головного мозку. Лікарі у Переяславі-Хмельницькому зробили складну операцію, але, на жаль, витягнути кулю так і не змогли.

      П'яні поліцейські вбили 5-річного хлопчика, дивіться відео:

      Для подальшого лікування хлопчика доправили у високоспеціалізований нейрохірургічний центр в Києві. Дитина була у стабільно важкому стані, підключена до апарату штучної вентиляції легень. Усю необхідну допомогу малюк отримував, однак врятувати його так і не вдалося.

      Після смерті Кирила у низці міст українці вийшли на акції протесту із вимогою відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та жорсткого покарання винних у трагедії в Переяславі-Хмельницькому. 

      На президентському сайті також з'явилась петиція з вимогою відставки Авакова. Її же підписали понад 18 тисяч людей.

       

       

      blog_ava
      У Будапешті затонуло судно з туристами: з річки дістали ще два тіла
      сьогодні
      12548
      Теги: Новини України Вбивство хлопчика в Переяславі-Хмельницькому Поліція Діти і неповнолітні Кримінальні новини
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Скільки житла збудували в Україні від початку року: інфографіка
      сьогодні , 11:01 Скільки житла збудували в Україні від початку року: інфографіка
      197
      5 найбільш "зелених" технологічних компаній світу
      сьогодні , 09:30 5 найбільш "зелених" технологічних компаній світу
      Анастасія Можаровська 1415
      Через серйозні кліматичні зміни людство може загинути за 30 років: дослідження
      сьогодні , 05:11 Через серйозні кліматичні зміни людство може загинути за 30 років: дослідження
      2856
      Вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію
      4 червня , 23:40 Вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію
      Наталя Боднар 23916
      Україна може втратити інші території через другу військову кампанію Росії
      4 червня , 22:00 Україна може втратити інші території через другу військову кампанію Росії
      Семен Кабакаєв 4793
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук