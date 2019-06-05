Вбивство Кирила Тлявова: дружина підозрюваного цинічно звинуватила у всьому батьків дитини

Дружина поліцейського Володимира Петровця, якого разом з Іваном Приходьком підозрюють у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова у Переяслав-Хмельницькому, заявила, що провина за смерть дитини частково лежить і на батьках хлопчика.

На думку Ольги, батьки Кирила з вікна будинку могли бачити, що на вулиці стріляють. Відтак, повинні були не пускати дитину грати на галявині, пише "Сегодня".

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Як вони могли відпустити свою дитину? Я в шоці. Вважаю акції протесту проплаченими,

– сказала жінка.

Вона розповіла, що того дня, коли сталась трагедія, чоловік був зі своїми дітьми – двома восьмирічними дівчинками-близнючками. Вони начебто ходили по морозиво та у піцерію. По обіді Петровець та Приходько (звідки він з'явився в історії, якщо Петровець проводив час зі своїми доньками, Ольга не пояснює – 24 канал) віддали дітей бабусям і поїхали на ту галявину, де пізніше почали стріляти.

Нетверезим чоловік був на момент затримання, вночі. А хлопчик був поранений ще вдень. Стріляв мій чоловік чи ні – цього я не знаю. Адже там було ще кілька людей,

– додала Ольга.

Хто були ті "кілька людей", якщо наразі відомо, що Петровець був у компанії тільки Приходька, жінка не уточнила.

4 червня суд обрав запобіжний захід обом підозрюваним – по 60 діб під вартою без права внесення застави.

Іван Приходько і Володимир Петровець: що відомо про ймовірних вбивць 5-річного хлопчика Кирила Тлявова – читайте у матеріалі 24 каналу.

Коротко про трагедію у Переяславі-Хмельницькому

31 травня у Переяславі-Хмельницькому Київської області 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови. Підозрюють, що в дитину стріляли двоє п'яних поліцейських. Їх швидко затримали .

Слідчі встановили, що під час відпочинку ці двоє поліцейських вживали спиртні напої. Далі вони вирішили постріляти з вогнепальної зброї у металеві банки неподалік місця, де гуляв 5-річний хлопчик. Одним із пострілів поліцейські поцілили у дитину. Слідчі не можуть встановити, хто саме із двох поліцейських стріляв. Вони, начебто, нічого не пам'ятають – через сильне алкогольне сп'яніння. Проте тест на рівень вмісту алкоголю в крові проходити відмовились.

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Через поранення стан малюка був вкрай важкий. У дитини, як встановили медики, кульове проникаюче поранення голови, тяжка відкрита проникаюча черепно-мозкова травма, забій головного мозку. Лікарі у Переяславі-Хмельницькому зробили складну операцію, але, на жаль, витягнути кулю так і не змогли.

П'яні поліцейські вбили 5-річного хлопчика, дивіться відео:

Для подальшого лікування хлопчика доправили у високоспеціалізований нейрохірургічний центр в Києві. Дитина була у стабільно важкому стані, підключена до апарату штучної вентиляції легень. Усю необхідну допомогу малюк отримував, однак врятувати його так і не вдалося.

Після смерті Кирила у низці міст українці вийшли на акції протесту із вимогою відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та жорсткого покарання винних у трагедії в Переяславі-Хмельницькому.

На президентському сайті також з'явилась петиція з вимогою відставки Авакова. Її же підписали понад 18 тисяч людей.