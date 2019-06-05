10:20
5 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін летить в космос. Месники та російське кіно
      Вєсті Кремля
      00:07, сьогодні
      Вєсті.UA: За що Мосійчук відлупцював Ляшка. "Геніальні" ідеї Гени Кернеса
      Вєсті.UA
      20:56, 4 червня
      Тихий бізнес МВС: як власникам авто не потрапити до рук шахраїв
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Петиція за відставку Авакова швидкими темпами набирає голоси

      1588 Читать новость на русском
      Петицію за відставку Авакова набрала вже понад 18 тисяч голосів
      Петицію за відставку Авакова набрала вже понад 18 тисяч голосів / 24 канал

      Електронна петиція з вимогою відставки міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова з`явилась на президентському сайті. Її же підписали понад 18 тисяч людей.

      Петицію "Про негайне відсторонення від виконання службових обов’язків з подальшим звільненням з посади міністра внутрішніх справ Авакова" подав 26 травня громадянин України Роман Василенко.

      Читайте також: Арсен Аваков: що відомо про міністра внутрішніх справ України

      Доступною для підписання вимога стала 2 червня. За два дні, до 4 червня, петиція назбирала підписи понад 4 тисячі людей.

      Очевидно, кількість підписантів різко зросла після звістки про трагічну смерть 5-річного Кирила у Переяславі-Хмельницькому. Хлопчик помер від важкого кульового поранення – у вбивсті підозрюють п’яних поліцейських, як вирішили постріляти по бляшанках.


      Петиція за відставку глави МВС Арсена Авакова/ Скріншот 

      Що відомо про смерть хлопчика у Переяславі-Хмельницькому?31 травня 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. Підозрюють, що в дитину стріляли двоє п'яних поліцейських. Їх швидко затримали.

      Слідчі встановили, що під час відпочинку ці двоє поліцейських вживали спиртні напої. Вони вирішили постріляти з вогнепальної зброї у металеві банки неподалік місця, де гуляв 5-річний хлопчик. Одним із пострілів поліцейські поцілили у дитину.

      Спочатку підозрювані переконували, що хлопчик послизнувся і впав. Медики прооперували хлопчика, але не давали через критичний стан. У дитини був повністю роздроблений череп, а витягнути кулю лікарі так і не змогли.

      Для подальшого лікування хлопчика доправили у високоспеціалізований нейрохірургічний центр в Києві. Дитина була у вкрай важкому стані, врятувати його так і не вдалося. Надвечір 3 червня Кирило помер.

      Зазначимо, для розгляду президентом петиція має набрати понад 25 тисяч голосів упродовж трьох місяців.

      Хто може відправити Авакова у відставку?

      Верховна Рада України. Для цього необхідна проста більшість – голоси 226 народних депутатів.


      Провали Авакова на посаді/ Інфографіка 24 каналу 

       

       

      blog_ava
      У Будапешті затонуло судно з туристами: з річки дістали ще два тіла
      сьогодні
      12417
      Теги: Новини України Новини політики Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ Вбивство хлопчика в Переяславі-Хмельницькому Поліція
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      5 найбільш "зелених" технологічних компаній світу
      сьогодні , 09:30 5 найбільш "зелених" технологічних компаній світу
      Анастасія Можаровська 1337
      Україна інноваційна: як здобути квиток до енергетичної "Ліги чемпіонів"
      сьогодні , 08:40 Україна інноваційна: як здобути квиток до енергетичної "Ліги чемпіонів"
      Максим Єфімов 176
      Вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію
      4 червня , 23:40 Вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію
      Наталя Боднар 23501
      Україна може втратити інші території через другу військову кампанію Росії
      4 червня , 22:00 Україна може втратити інші території через другу військову кампанію Росії
      Семен Кабакаєв 4266
      Законопроект про незаконне збагачення від Зеленського: покарання чи імітація
      4 червня , 20:02 Законопроект про незаконне збагачення від Зеленського: покарання чи імітація
      Ірина Поліщук 2555
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук