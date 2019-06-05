Петиція за відставку Авакова швидкими темпами набирає голоси

Електронна петиція з вимогою відставки міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова з`явилась на президентському сайті. Її же підписали понад 18 тисяч людей.

Петицію "Про негайне відсторонення від виконання службових обов’язків з подальшим звільненням з посади міністра внутрішніх справ Авакова" подав 26 травня громадянин України Роман Василенко.

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Доступною для підписання вимога стала 2 червня. За два дні, до 4 червня, петиція назбирала підписи понад 4 тисячі людей.

Очевидно, кількість підписантів різко зросла після звістки про трагічну смерть 5-річного Кирила у Переяславі-Хмельницькому. Хлопчик помер від важкого кульового поранення – у вбивсті підозрюють п’яних поліцейських, як вирішили постріляти по бляшанках.



Петиція за відставку глави МВС Арсена Авакова/ Скріншот

Що відомо про смерть хлопчика у Переяславі-Хмельницькому?31 травня 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. Підозрюють, що в дитину стріляли двоє п'яних поліцейських. Їх швидко затримали.



Слідчі встановили, що під час відпочинку ці двоє поліцейських вживали спиртні напої. Вони вирішили постріляти з вогнепальної зброї у металеві банки неподалік місця, де гуляв 5-річний хлопчик. Одним із пострілів поліцейські поцілили у дитину.



Спочатку підозрювані переконували, що хлопчик послизнувся і впав. Медики прооперували хлопчика, але не давали через критичний стан. У дитини був повністю роздроблений череп, а витягнути кулю лікарі так і не змогли.



Для подальшого лікування хлопчика доправили у високоспеціалізований нейрохірургічний центр в Києві. Дитина була у вкрай важкому стані, врятувати його так і не вдалося. Надвечір 3 червня Кирило помер.

Зазначимо, для розгляду президентом петиція має набрати понад 25 тисяч голосів упродовж трьох місяців.

Хто може відправити Авакова у відставку?

Верховна Рада України. Для цього необхідна проста більшість – голоси 226 народних депутатів.



Провали Авакова на посаді/ Інфографіка 24 каналу