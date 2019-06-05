08:58
5 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин летит в космос. Мстители и русское кино
      Вєсті Кремля
      00:07, сегодня
      Вести.UA: За что Мосийчук избил Ляшко. "Гениальные" идеи Гены Кернеса
      Вєсті.UA
      20:57, 4 июня
      Тихий бизнес МВД: как владельцам авто не попасть в руки мошенников
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Петиция за отставку Авакова быстрыми темпами набирает голоса

      26 Читати новину українською
      Петицию за отставку Авакова набрала уже более 18 тысяч голосов
      Петицию за отставку Авакова набрала уже более 18 тысяч голосов / 24 канал

      Электронная петиция с требованием отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова появилась на президентском сайте. Ее уже подписали более 18 тысяч человек.

      Петицию "О немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности министра внутренних дел Авакова" подал 26 мая гражданин Украины Роман Василенко.

      Читайте также: Арсен Аваков: что известно о министре внутренних дел Украины

      Доступным для подписания требование стало 2 июня. За два дня, до 4 июня, петиция набрала подписи более 4 тысяч человек.

      Очевидно, количество подписантов резко выросло после известия о трагической смерти 5-летнего Кирилла в Переяславе-Хмельницком. Мальчик умер от тяжелого пулевого ранения – в убийстве подозревают пьяных полицейских, которые решили пострелять по жестянкам.


      Петиция за отставку главы МВД Арсена Авакова / Скриншот 

      Что известно о смерти мальчика в Переяславе-Хмельницком?31 мая 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы, ему сделали операцию. Подозревают, что в ребенка стреляли двое пьяных полицейских. Их быстро задержали.

      Следователи установили, что во время отдыха эти двое полицейских употребляли спиртные напитки. Они решили пострелять из огнестрельного оружия в металлические банки недалеко от места, где гулял 5-летний мальчик. Одним из выстрелов полицейские попали в ребенка.

      Сначала подозреваемые убеждали, что мальчик поскользнулся и упал. Медики прооперировали мальчика, но не давали прогнозов из-за критического состояния. У ребенка был полностью раздроблен череп, а вытащить пулю врачи так и не смогли.

      Для дальнейшего лечения мальчика доставили в высокоспециализированный нейрохирургический центр в Киеве. Ребенок был в крайне тяжелом состоянии, спасти его так и не удалось. Вечером 3 июня Кирилл умер.

      Отметим, для рассмотрения президентом петиция должна набрать более 25 тысяч голосов в течение трех месяцев.

      Кто может отправить Авакова в отставку?

      Верховная Рада Украины. Для этого необходимо простое большинство – голоса 226 народных депутатов.


      Провалы Авакова на должности / инфографика 24 канала

       

       

      blog_ava
      В Будапеште затонуло судно с туристами: из реки извлекли еще два тела
      сегодня
      4223
      Теги: Новости политики Новости Украины Арсен Аваков Полиция Убийство мальчика в Переяславе-Хмельницком Министерство внутренних дел
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Україна інноваційна: як здобути квиток до енергетичної "Ліги чемпіонів"
      сегодня , 08:40 Україна інноваційна: як здобути квиток до енергетичної "Ліги чемпіонів"
      Максим Єфімов 91
      Убийство 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова: все, что нужно знать о трагедии
      4 июня , 23:59 Убийство 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова: все, что нужно знать о трагедии
      Наталя Боднар 14464
      Україна може втратити інші території через другу військову кампанію Росії
      4 июня , 22:00 Україна може втратити інші території через другу військову кампанію Росії
      Семен Кабакаєв 3711
      Законопроект о незаконном обогащении от Зеленского: наказание или имитация
      4 июня , 20:02 Законопроект о незаконном обогащении от Зеленского: наказание или имитация
      Ірина Поліщук 552
      Почему украинцы раньше требовали отставки Авакова и уйдет ли он на этот раз
      4 июня , 19:10 Почему украинцы раньше требовали отставки Авакова и уйдет ли он на этот раз
      Світлана Попова 333
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук