Петиция за отставку Авакова быстрыми темпами набирает голоса
Электронная петиция с требованием отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова появилась на президентском сайте. Ее уже подписали более 18 тысяч человек.
Петицию "О немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности министра внутренних дел Авакова" подал 26 мая гражданин Украины Роман Василенко.
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Доступным для подписания требование стало 2 июня. За два дня, до 4 июня, петиция набрала подписи более 4 тысяч человек.
Очевидно, количество подписантов резко выросло после известия о трагической смерти 5-летнего Кирилла в Переяславе-Хмельницком. Мальчик умер от тяжелого пулевого ранения – в убийстве подозревают пьяных полицейских, которые решили пострелять по жестянкам.
Петиция за отставку главы МВД Арсена Авакова / Скриншот
Что известно о смерти мальчика в Переяславе-Хмельницком?31 мая 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы, ему сделали операцию. Подозревают, что в ребенка стреляли двое пьяных полицейских. Их быстро задержали.
Следователи установили, что во время отдыха эти двое полицейских употребляли спиртные напитки. Они решили пострелять из огнестрельного оружия в металлические банки недалеко от места, где гулял 5-летний мальчик. Одним из выстрелов полицейские попали в ребенка.
Сначала подозреваемые убеждали, что мальчик поскользнулся и упал. Медики прооперировали мальчика, но не давали прогнозов из-за критического состояния. У ребенка был полностью раздроблен череп, а вытащить пулю врачи так и не смогли.
Для дальнейшего лечения мальчика доставили в высокоспециализированный нейрохирургический центр в Киеве. Ребенок был в крайне тяжелом состоянии, спасти его так и не удалось. Вечером 3 июня Кирилл умер.
Отметим, для рассмотрения президентом петиция должна набрать более 25 тысяч голосов в течение трех месяцев.
Кто может отправить Авакова в отставку?
Верховная Рада Украины. Для этого необходимо простое большинство – голоса 226 народных депутатов.
Провалы Авакова на должности / инфографика 24 канала
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