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      Убийство Кирилла Тлявова: жена подозреваемого цинично обвинила во всем родителей ребенка

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      Семья Тлявовых
      Семья Тлявовых / Facebook

      Жена полицейского Владимира Петровца, которого вместе с Иваном Приходько подозревают в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком, заявила, что вина за смерть ребенка частично лежит и на родителях мальчика.

      По мнению Ольги, родители Кирилла из окна дома могли видеть, что на улице стреляют. Следовательно, должны были не пускать ребенка играть на поляне, пишет "Сегодня".

      Читайте также: Убийство 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова: все, что нужно знать о трагедии

      Как они могли отпустить своего ребенка? Я в шоке. Считаю акции протеста проплаченными,
      – сказала женщина.

      Она рассказала, что в тот день, когда произошла трагедия, мужчина был со своими детьми – двумя восьмилетними девочками-близняшками. Они якобы ходили по мороженое и в пиццерию. После обеда Петровец и Приходько (откуда он появился в истории, если Петровец проводил время со своими дочками, Ольга не объясняет – 24 канал) отдали детей бабушкам и поехали на ту поляну, где позже начали стрелять.

      Нетрезвым мужчина был на момент задержания, ночью. А мальчик был ранен еще днем. Стрелял мой муж или нет – этого я не знаю. Ведь там было еще несколько людей,
      – добавила Ольга.

      Кто были те "несколько человек", если известно, что Петровец был в компании только Приходько, женщина не уточнила.

      4 июня суд избрал меру пресечения обоим подозреваемым – по 60 суток под стражей без права внесения залога.

      Иван Приходько и Владимир Петровец: что известно о предполагаемых убийцах 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова – читайте в материале 24 канала.

      Коротко о трагедии в Переяславе-Хмельницком

      31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Подозревают, что в ребенка стреляли двое пьяных полицейских. Их быстро задержали.

      Следователи установили, что во время отдыха эти двое полицейских употребляли спиртные напитки. Далее они решили пострелять из огнестрельного оружия в металлические банки недалеко от места, где гулял 5-летний мальчик. Одним из выстрелов полицейские попали в ребенка. Следователи не могут установить, кто именно из двух полицейских стрелял. Они, якобы, ничего не помнят – из-за сильного алкогольного опьянения. Однако тест на уровень содержания алкоголя в крови проходить отказались.

      Читайте также: Полиция убивает, Аваков прикрывает: столкновения в Переяслав-Хмельницком, где убили ребенка

      Из-за ранения состояние малыша было крайне тяжелое. У ребенка, как установили медики, пулевое проникающее ранение головы, тяжелая открытая проникающая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Врачи в Переяславе-Хмельницком сделали сложную операцию, но, к сожалению, вытащить пулю так и не смогли.

      Пьяные полицейские убили 5-летнего мальчика, смотрите видео:

      Для дальнейшего лечения мальчика доставили в высокоспециализированный нейрохирургический центр в Киеве. Ребенок был в стабильно тяжелом состоянии, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких. Всю необходимую помощь малыш получал, однако спасти его так и не удалось.

      После смерти Кирилла в ряде городов украинцы вышли на акции протеста с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова и жесткого наказания виновных в трагедии в Переяславе-Хмельницком.

      На президентском сайте также появилась петиция с требованием отставки Авакова. Ее уже подписали более 18 тысяч человек.

       

       

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      Теги: Новости Украины Полиция Убийство мальчика в Переяславе-Хмельницком Криминальные новости Дети и несовершеннолетние
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      4 июня , 23:59 Убийство 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова: все, что нужно знать о трагедии
      Наталя Боднар 14464
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