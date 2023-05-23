Жертв могло бути більше: нові деталі потрійного розстрілу на Полтавщині

У місті Лохвиця, що у Полтавській області, 21 травня сталася жахлива трагедія – чоловік розстріляв своїх сусідів. Як стало відомо згодом, могла загинути й дружина колишнього мера – Інна.

53-річний Олександр Сова з власної рушниці розстріляв трьох сусідів. Після скоєння злочину, підозрюваний повернувся додому й підірвав себе. Що стало причиною нападу, наразі невідомо.

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Жертв розстрілу могло бути більше

На Полтавщині сьогодні поховали трьох жертв розстрілу. Як стало відомо згодом, загиблих могло бути більше. Під час трагедії у будинку також були мати та дружина Інна загиблого ексмера. Знайомі родини Демчуків розповідають, що четверту жертву врятувала випадковість – у рушниці закінчилися патрони.

Ба більше, у родині колишнього мера розповідають, що кілька років тому між зловмисником та Демчуком стався конфлікт. Родич сім'ї заявив, що сусід якось почав лагодити дах о 5-й ранку. Сова сильно стукав інструментом, а Демчук зробив йому зауваження, бо у той час ще спали діти.

Можливо, він, через це затаїв зло. Він був дивним, ні з ким не спілкувався. На мою думку, наступною жертвою мала стати Інна, але щось йому завадило. Можливо, через те, що на вулиці його вже побачили. Після цього він, пішов до себе та підірвався на гранаті,

– розповів родич Демчуків Віталій Плужнік.

Правоохоронці заявляють, що мотив злочину досі залишається невідомим. Проте слідчі впевнені, що розстріл Сова планував завчасно.

Хто загинув під час розстрілу

У поліції повідомили, що 53-річний мешканець Олександр Сова застрелив трьох осіб – 63-річну вчительку математики Алевтину Панченко, 47-річного колишнього мера Лохвиці В'ячеслава Демчука та 67-річного Михайла Тарасенка.

Користувачі у мережі шоковані подіями, які відбулися у рідному місті. Зокрема, незрозумілі й мотиви злочинця. Про загиблу вчительку математики у мережі згадують з шаною.

Своїми діями та вчинками, своїм розумом виховала не одне покоління учнів. Вміло вчила їх мудрості та відповідальності,

– пишуть у мережі про загиблу Алевтину Панченко.



Жителі Лохвиці про загиблу вчительку / Скриншот із соцмереж

Також у мережі опублікували світлини загиблих колишнього мера міста та сусіда вбивці.



Колишній мер Лохвиці В'ячеслав Демчук / Фото із соцмереж



Загиблий Михайло Тарасенко / Скриншот із соцмереж