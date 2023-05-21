Про моторошне вбивство повідомила пресслужба Нацполіції у Полтавській області. Про те, що загинув колишній мер, місцевим ЗМІ підтвердив міський голова Віктор Радько.

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Подробиці моторошного злочину

У неділю 21 травня у Лохвиці чоловік влаштував стрілянину. За словами місцевих жителів, стрілянину влаштував місцевий чоловік, який мав вдома мисливську рушницю. Мер міста розповів журналістам, що зловмисник увірвався до сусідів, одним з яких був колишній міський голова В'ячеслав Демчук.

Начальник Головного управління поліції Полтавщини Євген Рогачов повідомив, що місцевий 53-річний чоловік у трьох домогосподарствах застрелив трьох сусідів:

67-річного та 47-річного чоловіків,

63-річну сусідку.

У поліції додали, що зловмисник стріляв із гладкоствольної зброї, після чого повернувся у власне домоволодіння та підірвав себе.

Поліція відкрила кримінальне провадження

Наразі на місці злочину працює слідчо-оперативна група поліції, спеціалісти криміналісти та вибухотехнічна служба ГУНП. Обставини та причини трагедії з'ясовують слідчі.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за статтею 115 частини 2 КК України – умисне вбивство більш ніж двох людей.