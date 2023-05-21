О жутком убийстве сообщила пресс-служба Нацполиции в Полтавской области. О том, что погиб бывший мэр, местным СМИ подтвердил городской голова Виктор Радько.
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Подробности жуткого преступления
В воскресенье 21 мая в Лохвице мужчина устроил стрельбу. По словам местных жителей, стрельбу устроил местный мужчина, который имел дома охотничье ружье. Мэр города рассказал журналистам, что злоумышленник ворвался к соседям, одним из которых был бывший мэр Вячеслав Демчук.
Начальник Главного управления полиции Полтавской области Евгений Рогачев сообщил, что местный 53-летний мужчина в трех домохозяйствах застрелил трех соседей:
- 67-летнего и 47-летнего мужчин,
- 63-летнюю соседку.
В полиции добавили, что злоумышленник стрелял из гладкоствольного оружия, после чего вернулся в собственное домовладение и подорвал себя.
Полиция открыла уголовное производство
В настоящее время на месте преступления работает следственно-оперативная группа полиции, специалисты криминалисты и взрывотехническая служба ГУНП. Обстоятельства и причины трагедии выясняются следователями.
Правоохранители возбудили уголовное производство по статье 115 части 2 УК Украины – умышленное убийство более двух человек.