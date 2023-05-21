О жутком убийстве сообщила пресс-служба Нацполиции в Полтавской области. О том, что погиб бывший мэр, местным СМИ подтвердил городской голова Виктор Радько.

Смотрите также Жестокое убийство семьи с ребенком на Черниговщине: суд арестовал всех подозреваемых

Подробности жуткого преступления

В воскресенье 21 мая в Лохвице мужчина устроил стрельбу. По словам местных жителей, стрельбу устроил местный мужчина, который имел дома охотничье ружье. Мэр города рассказал журналистам, что злоумышленник ворвался к соседям, одним из которых был бывший мэр Вячеслав Демчук.

Начальник Главного управления полиции Полтавской области Евгений Рогачев сообщил, что местный 53-летний мужчина в трех домохозяйствах застрелил трех соседей:

67-летнего и 47-летнего мужчин,

63-летнюю соседку.

В полиции добавили, что злоумышленник стрелял из гладкоствольного оружия, после чего вернулся в собственное домовладение и подорвал себя.

Полиция открыла уголовное производство

В настоящее время на месте преступления работает следственно-оперативная группа полиции, специалисты криминалисты и взрывотехническая служба ГУНП. Обстоятельства и причины трагедии выясняются следователями.

Правоохранители возбудили уголовное производство по статье 115 части 2 УК Украины – умышленное убийство более двух человек.