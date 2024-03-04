Руки та голову відрізав, тіло підпалив: моторошні деталі жорстокого вбивства балерини у Харкові

Марію Холодну, балетмейстерку Харківського театру музичної драми, жорстоко убили у Харкові. Розслідуванням цієї справи продовжують займатися. І те, що вже відомо, звучить надзвичайно моторошно.

Згідно з даними слідства, Марію Холодну вбив її чоловік, з котрим балетмейстерка планувала розлучитися. Правоохоронці впродовж чотирьох днів змогли зібрати докази того, що саме він причетний до вбивства жінки.

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Вбив і намагався імітувати, що вона жива

Відомо, що чоловік спочатку відрізав балерині руки та голову та закопав їх у лісі. Решту тіла жінки він пробував спалити. Паралельно упродовж кількох днів підозрюваний у вбивстві намагався імітувати, що Марія Холодна усе ще жива.

Ніколи не пропускала репетицій

Директорові театру про зникнення Марії 19 лютого повідомила її матір. Жінка зателефонувала, щоб розповісти, що її доньки на репетиції не буде. Вона також зауважила, що не бачила її вже третю добу. Колег ця ситуація здивувала, адже до того вона репетицій не пропускала жодного разу.

Матір ще 17 лютого зауважила, що її донька якось інакше відповідає на її повідомлення. Та й у соцмережах у неї дивні дописи з їжею, чого вона не робила раніше.

Поліцейські взялися за розслідування. Слідчим за чотири дні кропіткої праці вдалося встановити, що до подій причетний її чоловік Олексій. З ним Марія прагнула розірвати стосунки. Стало відомо, що чоловік не лише вбив свою дружину, а й намагався приховати скоєний злочин.

Взявся заплутувати слідство

Труп він розчленував у ванній. Потім все ретельно вимив, тіло упакував стретч-плівкою і перемотав кінцівки скотчем, щоб не було так багато крові. Фактично ці дії дають нам підстави вважати що він готувався до цього злочину,

– зауважив начальник слідчого управління Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

Відомо, що останки вбитої чоловік запакував у валізу та пакет. Після цього вирішив заховати їх на дачі. Тіло він скинув у льох і підпалив. А в лісі він закопав руки та голову Марії.

Власне, він згодом взявся імітувати, що балерина все ще жива. Для цього містом возив її телефон, а також відповідав на вхідні повідомлення. Він також пив заспокійливе та зумів пройти детектор брехні. Під час цього він зізнавався у щирому коханні до своєї убитої дружини та безперервно повторював, що вона просто загуляла. Попри це, слідчі свою роботу продовжили.

Поліцейські побачили на відео з камер спостереження, як Марія зайшла до власної оселі. Втім, моменту, коли вона її покидала, так і не було. Водночас до оселі її чоловік Олексій 17 лютого увійшов з досить великою сумкою. Невдовзі він з нею і вийшов, тримаючи у руках ще й пакет.

Правоохоронці взялися оглядати дачну ділянку подружжя. Тіло Марії виявили у льосі хатки, яка покинутою стояла поруч. Тоді Олексій вирішив нарешті зізнатися та показав, де він заховав інші частини тіла вбитої коханої.

Убив, бо "кохав"

Згодом він висунув нову версію. Начебто прийшов додому до неї, щоб забрати речі. Вона підійшла до нього. Впала, вдарилась, втратила свідомість. А він після цього помістив її в ванну і відрізав голову,

– розповідає Сергій Болвінов.

Слідчий у підозрі прописав, що відповідний злочин скоїли через неприязні відносини. Начальник слідчого управління зауважив, що коли Олексій ознайомлювався, то звернув на це увагу.

"Каже: "Ви неправильно написали. Я вбив її через кохання", – зауважив начальник слідчого управління.

Наразі слідство очікує на дані від експертів. Вони повинні встановити, чи відбулося розчленування тоді, коли балерина була все ще живою. Сам Олексій уже під вартою. Відомо, що він співпрацює зі слідством.

Він поводить себе адекватно, спілкується зі слідчим нормально. І підстав вважати, що він психічно хворий станом на зараз немає,

– додав Сергій Болвінов.

Звернімо увагу, що чоловікові за умисне вбивство дружини загрожує довічне ув'язнення. Їхній 12-річний син наразі перебуває разом зі своєю бабусею.