Вбили пострілом в голову: на Харківщині жертвою ворога став чоловік, який хотів виїхати

Російські війська пострілом у голову вбили літнього жителя Вовчанська в Харківській області. Чоловік намагався виїхати.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов, інформує 24 Канал. Він розповів деталі справи.

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Подробиці цинічного вбивства окупантами цивільного у Вовчанську

Росіяни цинічно розстріляли літнього чоловіка, який намагався врятуватися, намагався вийти на територію, підконтрольну Україні. Він разом з іншими цивільним людьми вирішив перейти до поліцейських, щоб виїхати з Вовчанська. Однак росіянин цинічно пострілом у голову вбив його за те, що він не виконав його наказів,

– розповів Болвінов в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що поліції відомо, що інших цивільних людей, які намагаються перейти з території, яку тимчасово займають росіяни, окупанти утримують в полоні.

"Росіяни тримають у полоні цих людей, за попередніми даними, це 35, може, 40 осіб. Їх утримують в одному місці й фактично використовують, як живий щит, тому що поруч із цим місцем вони організували свій командний штаб", – сказав Болвінов.

За його словами, тих цивільних, яких утримують допитують. Представник поліції зазначив, що допитувачі називають себе працівниками ФСБ.

За його словами, поліція вже розпочала розслідування цих фактів.

Що вже було відомо: основне