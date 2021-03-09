Вбивство російського посла Карлова у Туреччині: у справі винесли вироки

Російського посла у Туреччині Андрія Карлова убили 19 грудня 2016 року в Анкарі. Через понад 4 роки у резонансній справі винесли вироки. П'ятеро обвинувачених отримали пожиттєве ув'язнення.

Ще 5 фігурантів справи були виправдані. 9 обвинуваченим доведеться пробути у в'язниці від 5 до 15 років.

Раніше Вбивство посла Росії у Туреччині Карлова: розслідування завершено

Розглядали справи і тих, хто перебуває у розшуку

Також прокуратура наполягла, аби розглянули справи 9 причетних до вбивства, які зараз перебувають у розшуку.

Зазначимо, що Карлова убили в Туреччині на виставці. Безпосереднього виконавця вбивства застрелили на місці. Ним виявився офіцер поліції Мевлют Алтиншташ, який розстріляв Карлова за дії Росії у Сирії. У МЗС Росії не забарились з реакцією і назвали злочин терактом. Карлову посмертно дали звання героя Росії.

Серед підозрюваних було багато правоохоронців

Під час розслідування справи фігурували чинні та колишні турецькі правоохоронці, медійники та навіть організатор виставки, де й стався злочин. Після вбивства Москва взяла під посилену охорону дипломатів у низці країн світу.