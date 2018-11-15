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      Вбивство посла Росії у Туреччині Карлова: розслідування завершено

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      У Туреччині прокуратура завершила розслідування вбивства посла Росії в Анкарі Андрія Карлова
      У Туреччині прокуратура завершила розслідування вбивства посла Росії в Анкарі Андрія Карлова / Соцмережі

      Турецька прокуратура завершила розслідування щодо вбивства посла Росії в Анкарі Андрія Карлова. Відтак, після затвердження цієї справи її мають передати до суду.

      Про це повідомляє найбільша турецька інформаційна Anadolu.

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      "У Туреччині підійшло до кінця слідство у справі про вбивство посла РФ у Анкарі Андрія Карлова. Обвинувальний висновок, підготовлений прокурором Адемом Акинджи, який веде розслідування замаху на дипломата, подано на затвердження Республіканській прокуратурі Анкари. У разі затвердження акту справа буде направлено до суду", – зазначають журналісти.

      Нагадаємо, 19 грудня 2016 року в Анкарі розстріляли посла Росії в Туреччині Андрія Карлова. Згодом з'ясувалося, що посла застрелив офіцер турецької поліції Мевлют Алтинташ, а зробив він це на знак "помсти" за конфлікт у Сирії.

      Загалом у рамках розслідування цієї справи було заарештовано 7 осіб, серед яких фігурували як чинні, так і колишні правоохоронці, а також очільник медіа-групи Guru Хайреддін Айдинбаш і організатор виставки, на якій було убито посла Росії – Мустафа Тимур Озкан. Також було затримано ймовірного "куратора" вбивці дипломата

      вбивство у туреччини посла росії карлова: хроніка останніх подій
      Теги: Новини України Вбивство посла Росії Новини Туреччини Кримінальні новини Розслідування
      Джерело: 24 Канал
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