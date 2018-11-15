Убийство посла России в Турции Карлова: расследование завершено

Турецкая прокуратура завершила расследование убийства посла России в Анкаре Андрея Карлова. Следовательно, после утверждения этого дела его должны передать в суд.

Об этом сообщает крупнейшее турецкое информационное агентство Anadolu.

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"В Турции подошло к концу следствие по делу об убийстве посла РФ в Анкаре Андрея Карлова. Обвинительное заключение, подготовленное прокурором Адемом Акинджи, который ведет расследование покушения на дипломата, подано на утверждение Республиканской прокуратуре Анкары. В случае утверждения акта дело будет направлено в суд", – отмечают журналисты.

Напомним, 19 декабря 2016 года в Анкаре расстреляли посла России в Турции Андрея Карлова. Впоследствии выяснилось, что посла застрелил офицер турецкой полиции Мевлют Алтинташ, а сделал он это в знак "мести" за конфликт в Сирии.



Всего в рамках расследования этого дела были арестованы 7 человек, среди которых фигурировали как действующие, так и бывшие правоохранители, а также глава медиа-группы Guru Хайреддин Айдынбаш и организатор выставки, на которой был убит посол России – Мустафа Тимур Озкан. Также был задержан вероятный "куратор" убийцы дипломата.