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В Турции задержан предполагаемый "куратор" убийцы российского посла

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В Турции задержали
В Турции задержали "куратора" убийцы российского посла / ria.ru

По делу о покушении на посла РФ в Анкаре Андрея Карлова задержали экс-сотрудника Управления по информационным технологиям и связи Турции. Его считают "куратором" убийцы дипломата Мевлюта Мерта Алтинташа.

Об этом сообщает Anadolu Agency.

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Расследование по делу о покушении на российского посла ведет следственная группа во главе с прокурором с генпрокуратуры Анкары Адемом Акынджи, на основе постановления которого и был задержан "куратор" убийцы Карлова. Мужчина известный в течении Фетуллаха Гюлена под именем "Ахмет". Прокуратура считает, что именно задержанный удалил электронную переписку убийцы посла,
– пишут в издании.

По мнению следователей, под влиянием "Ахмета" Алтинташ начал придерживаться радикальных взглядов, и именно "куратор" передал убийце приказ о физической расправе с российским дипломатом и спланировал само покушение.

Напомним, 19 декабря 2016 года в Анкаре расстреляли посла России в Турции Андрея Карлова. 29 декабря 2017 года взяли под стражу одного из организаторов выставки, во время которой был убит российский посол. Сейчас в ходе расследования убийства Карлова арестованы пять человек, включая трех офицеров полиции.

Теги: Новости политики Новости Турции Убийство посла России
Источник: 24 Канал
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