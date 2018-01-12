Вбивство російського посла в Туреччині: з'явились нові деталі
В Туреччині правоохоронці заарештували ще одного підозрюваного у вбивстві російського посла Андрія Карлова.
Про це повідомляє Daily Sabah.
Сили безпеки Туреччини заарештували ще одного підозрюваного – колишнього співробітника Управління інформаційно-комунікаційних технологій. Чоловіка звинувачують у "співучасті в організації умисного вбивства" Андрія Карлова.
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За словами поліції Туреччини, Алтинташ зіграв ключову роль в організації вбивства російського посла. Підозрюваний вже раніше сидів у в'язниці – за членство в організації ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена "FETÖ".
Як відомо, влада країни звинувачує Гюлена в організації спроби військового перевороту у Туреччині у липні 2016 року.
Нагадаємо, 19 грудня 2016 року в Анкарі розстріляли посла Росії в Туреччині Андрія Карлова. 29 грудня 2017 року взяли під варту одного з організаторів виставки, під час якої був убитий російський посол.
Наразі в ході розслідування вбивства Карлова заарештовано п’ятеро осіб, включаючи трьох офіцерів поліції.
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