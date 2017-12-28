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У Туреччині арештували організатора виставки, під час якої вбили посла РФ

00:48, сьогодні 177 Читать новость на русском
Вбивство посла Росії в Туреччині
Вбивство посла Росії в Туреччині / 24 Канал

У Туреччині взяли під варту одного з організаторів виставки, під час якої був убитий російський посол Андрій Карлов.

Про це повідомляє видання Daily Sabah.

Підозрюваний Мустафа Тимур Озкан був одним із організаторів виставки "Росія від Калінінграда до Камчатки очима мандрівника".

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Саме під час цієї виставки у грудні минулого року був убитий російський посол. Згідно із повідомлення, слідство вважає Озкана співучасником злочину.

Нагадаємо, 19 грудня 2016 року увечері в Анкарі розстріляли посла Росії в Туреччині Андрія Карлова.

Згодом з'ясувалося, що посла Росії в Туреччині Андрія Карлова застрелив офіцер турецької поліції в художній галереї в Анкарі на знак "помсти" за конфлікт у Сирії.

Теги: Новини політики Туреччина Вбивство посла Росії
Джерело: 24 Канал
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